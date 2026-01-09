9 stycznia 2026 roku miał miejsce wyjątkowy moment w życiu rodziny Patrycji Markowskiej. Syn piosenkarki i aktora Jacka Kopczyńskiego właśnie osiągnął pełnoletność. 18. urodziny Filipa stały się okazją do wspólnego świętowania w nietypowym, ale bardzo zgodnym gronie. Przypomnijmy, że Markowska i Kopczyński byli razem przez wiele lat i doczekali się syna, a w 2022 roku ogłosili rozstanie. Niedługo później każde z nich ułożyło sobie życie na nowo, artystka wyszła za Tomasza, a aktor w grudniu ubiegłego roku poślubił Agnieszkę. Teraz jednak wszyscy spotkali się razem, by celebrować ważne urodziny Filipa. W sieci pojawiły się urocze zdjęcia.

Filip Kopczyński świętuje 18. urodziny. Tak wygląda syn Patrycji Markowskiej

9 stycznia syn Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego osiągnął pełnoletność. Z tej okazji rodzice postanowili zorganizować dla niego urodzinowe przyjęcie już dwa dni wcześniej. Na imprezie pojawili się nie tylko jego mama i tata, lecz także ich obecni partnerzy. Piosenkarka wrzuciła do sieci mnóstwo uroczych zdjęć syna, a także fotografie z urodzinowej imprezy, na których można było również zauważyć dawno niewidzianego Grzegorza Markowskiego.

Patrycja Markowska napisała też kilka miłych słów. "Dziś osiemnaście lat kończy mój syn Filip. Ciężko mi w to uwierzyć. Bycie jego mamą jest najbardziej zaskakującą, momentami najtrudniejszą i jednocześnie najpiękniejszą podróżą, jaką przeżyłam. Cytując piosenkę 'Lustro', którą nagrałam z moim tatą: 'Biegnij, dokąd zechcesz, nie bój się leć, kiedy cię woła świat, biegnij, dokąd zechcesz, będę tam, nie bój się leć, nie będziesz sam'" - możemy przeczytać na jej profilu. Zdjęcia Filipa znajdziecie w galerii.

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński mogą być dumni. Ich syn robi karierę

Filip Kopczyński zdecydował się podążyć zawodową drogą swojego ojca i rozwijać się w świecie filmu. Widzowie mogli zobaczyć go w serialu "Uroczysko", gdzie wcielił się w postać Olafa. W tej samej produkcji występują także m.in. Antoni Królikowski, Michał Milowicz oraz Przemysław Cypriański. Na tym jednak nie kończą się jego aktorskie doświadczenia. Młody artysta pojawił się również w serialu "Pierwsza miłość". Okazuje się, że Filip ma także muzyczne ambicje. Interesuje się rapem i tworzy własne utwory pod pseudonimem F1FK4. O jego pasjach i pierwszych krokach na scenie muzycznej jakiś czas temu opowiadała Patrycja Markowska w rozmowie z serwisem Onet. "Kiedyś brał gitarę i grał przy ognisku, a teraz, mam wrażenie, że młodzi ludzie kochają po prostu rapować, a przynajmniej mój syn. Pisze sam teksty, co mnie wzrusza, bo zaczęłam pisać, jak miałam 15 lat" - wyznała. ZOBACZ TEŻ: Rzadki widok! Markowska pokazała romantyczne kadry z mężem. Tak świętują rocznicę ślubu