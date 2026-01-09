Powrót na stronę główną

Syn Patrycji Markowskiej skończył 18 lat. Na urodzinowej imprezie bawił się dawno niewidziany Grzegorz Markowski
Filip Kopczyński ma już 18 lat. Syn Patrycji Markowskiej świętował swoje urodziny 9 stycznia. Nie obyło się bez hucznej imprezy. Mało kto wie, jak wygląda już dorosły syn piosenkarki.
Syn Patrycji Markowskiej skończył 18 lat. Tak wygląda Filip
fot. KAPIF, Instagram/@patrycja_markowska_official

9 stycznia 2026 roku miał miejsce wyjątkowy moment w życiu rodziny Patrycji Markowskiej. Syn piosenkarki i aktora Jacka Kopczyńskiego właśnie osiągnął pełnoletność. 18. urodziny Filipa stały się okazją do wspólnego świętowania w nietypowym, ale bardzo zgodnym gronie. Przypomnijmy, że Markowska i Kopczyński byli razem przez wiele lat i doczekali się syna, a w 2022 roku ogłosili rozstanie. Niedługo później każde z nich ułożyło sobie życie na nowo, artystka wyszła za Tomasza, a aktor w grudniu ubiegłego roku poślubił Agnieszkę. Teraz jednak wszyscy spotkali się razem, by celebrować ważne urodziny Filipa. W sieci pojawiły się urocze zdjęcia.

Zobacz wideo Grzegorz Dobek o nich czyta najchętniej na Plotku! Nagle wspomniał o Viki Gabor

Filip Kopczyński świętuje 18. urodziny. Tak wygląda syn Patrycji Markowskiej

9 stycznia syn Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego osiągnął pełnoletność. Z tej okazji rodzice postanowili zorganizować dla niego urodzinowe przyjęcie już dwa dni wcześniej. Na imprezie pojawili się nie tylko jego mama i tata, lecz także ich obecni partnerzy. Piosenkarka wrzuciła do sieci mnóstwo uroczych zdjęć syna, a także fotografie z urodzinowej imprezy, na których można było również zauważyć dawno niewidzianego Grzegorza Markowskiego.

Patrycja Markowska napisała też kilka miłych słów. "Dziś osiemnaście lat kończy mój syn Filip. Ciężko mi w to uwierzyć. Bycie jego mamą jest najbardziej zaskakującą, momentami najtrudniejszą i jednocześnie najpiękniejszą podróżą, jaką przeżyłam. Cytując piosenkę 'Lustro', którą nagrałam z moim tatą: 'Biegnij, dokąd zechcesz, nie bój się leć, kiedy cię woła świat, biegnij, dokąd zechcesz, będę tam, nie bój się leć, nie będziesz sam'" - możemy przeczytać na jej profilu. Zdjęcia Filipa znajdziecie w galerii.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński mogą być dumni. Ich syn robi karierę

Filip Kopczyński zdecydował się podążyć zawodową drogą swojego ojca i rozwijać się w świecie filmu. Widzowie mogli zobaczyć go w serialu "Uroczysko", gdzie wcielił się w postać Olafa. W tej samej produkcji występują także m.in. Antoni Królikowski, Michał Milowicz oraz Przemysław Cypriański. Na tym jednak nie kończą się jego aktorskie doświadczenia. Młody artysta pojawił się również w serialu "Pierwsza miłość". Okazuje się, że Filip ma także muzyczne ambicje. Interesuje się rapem i tworzy własne utwory pod pseudonimem F1FK4. O jego pasjach i pierwszych krokach na scenie muzycznej jakiś czas temu opowiadała Patrycja Markowska w rozmowie z serwisem Onet. "Kiedyś brał gitarę i grał przy ognisku, a teraz, mam wrażenie, że młodzi ludzie kochają po prostu rapować, a przynajmniej mój syn. Pisze sam teksty, co mnie wzrusza, bo zaczęłam pisać, jak miałam 15 lat" - wyznała. ZOBACZ TEŻ: Rzadki widok! Markowska pokazała romantyczne kadry z mężem. Tak świętują rocznicę ślubu

