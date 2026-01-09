Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell są rodzicami 16-latka. Aktorzy poznali się na planie filmu "Ondine". Ich uczucie jednak nie przetrwało próby czasu. Oboje pozostają jednak w dobrych stosunkach, chociażby ze względu na syna Henry'ego Tadeusza. Nastolatek miał swój debiut na Oscarach w 2023 roku, gdzie z dumą towarzyszył tacie. Znalazł się nawet w centrum zainteresowania fotoreporterów. Niedawno Henry spędził sporo czasu ze swoją mamą w Polsce. W sieci pojawiły się urocze kadry.

Alicja Bachleda-Curuś z synem w Krakowie. Co zwiedzili?

Alicja Bachleda-Curuś na co dzień funkcjonuje między dwoma światami. Mieszka w Los Angeles razem z synem Henrym, ale także przyjeżdża do Polski, gdzie jest jej rodzina. Kilka lat temu zdecydowała się nawet na zakup apartamentu w zabytkowej kamienicy nieopodal Wawelu. Pod koniec grudnia ponownie zawitała do stolicy Małopolski. Podzieliła się fragmentami tej wizyty w mediach społecznościowych. Tuż przed nadejściem Nowego Roku 42-letnia artystka pojawiła się na spotkaniu w rezydencji Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. Mimo napiętego grafiku znalazła również przestrzeń na odpoczynek w towarzystwie przyjaciół oraz rodziny. W środę wybrała się z Henrym Tadeuszem na przechadzkę po krakowskim Rynku. Odwiedzili m.in. kościół św. Barbary, a dzień zakończyli kolacją w jednej z włoskich restauracji.

Colin Farrell o przyszłości syna. Mówi wprost o aktorstwie

Aktor doczekał się dwóch synów. Starszy z nich, James, choruje na zespół Angelmana - schorzenie neurologiczne, które powoduje niepełnosprawność intelektualną i fizyczną. Farrell zdecydował się na to, by umieścić go w specjalistycznym domu opieki długoterminowej, o czym przeczytacie tutaj: Colin Farrell nie miał wyboru i podjął decyzję w sprawie syna. Te wieści łamią serce. Henry Tadeusz jest młodszym synem gwiazdy kina i coraz częściej pokazuje się na czerwonym dywanie u boku ojca. W wywiadzie dla portalu Extra Farrell został zapytany o to, czy syn planuje aktorską karierę. Przyznał, że byłby zaskoczony, gdyby nastolatek postanowił pójść w jego ślady.- Nie sądzę. Wiem, że jest zajęty odkrywaniem własnej drogi, co jest najważniejsze, i nawet gdyby zajął się aktorstwem, nie wierzę, że podążałby moimi śladami. Zawsze będzie szedł własną drogą - stwierdzi aktor.