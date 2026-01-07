Powrót na stronę główną

Andziaks nadaje do fanów ze szpitalnego łóżka. Przekazała tylko dwa słowa
Andziaks wraz ze swoim ukochanym Luką wyczekuje narodzin syna. Teraz odezwała się do fanów ze szpitalnego łóżka. Co przekazała?
Andziaks nadaje do fanów ze szpitalnego łóżka. 'Już czas'
Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, zyskała rozpoznawalność w mediach społecznościowych. Przez wiele lat dzieliła się swoim codziennym życiem w luksusowym wydaniu. Po ślubie i narodzinach dziecka jej styl publikacji pozostał bez zmian. Obecnie influencerka spodziewa się drugiej pociechy. Wraz z mężem Luką oczekują narodzin syna. Regularnie pokazywała w sieci kolejne etapy ciąży. 7 stycznia opublikowała zdjęcie ze szpitala. 

Andziaks pokazała zdjęcie ze szpitala

Andziaks na bieżąco relacjonuje w mediach społecznościowych, co dzieje się w jej życiu. Influencerka regularnie pokazuje kolejne etapy ciąży. W ciągu ostatnich miesięcy celebrytka dzieliła się radosnymi momentami, jak i tymi trudnymi chwilami. Fani zastanawiali się, czy syn 28-latki przyjdzie na świat jeszcze w 2025 roku. Teraz to już pewne, że chłopiec urodzi się w styczniu 2026 roku. Andziaks wraz z Luką 7 stycznia opublikowali fotografię ze szpitala. Influencerka leżała na szpitalnym łóżku, a jej ukochany siedział na krześle obok. "Już czas" - brzmiał tajemniczy opis. "Nie możemy się doczekać", "Czekamy", "Będzie się działo" - czytamy w komentarzach. Póki co, para nie przekazała nowych wieści.

 

Andziaks nie oszczędzała na baby shower. W taki sposób ogłosiła płeć swojego dziecka

Pod koniec wakacji Andziaks zorganizowała przyjęcie z okazji zbliżających się narodzin drugiego dziecka. Wówczas wszyscy dowiedzieli się jakiej płci będzie pociecha. Całość została przygotowana z wyjątkowym rozmachem. Na gości czekała starannie zaaranżowana przestrzeń w ogrodzie, wypełniona jasnymi dekoracjami i mnóstwem balonów. Kulminacyjnym momentem wydarzenia była wielka  niespodzianka, gdy w górę wystrzeliło konfetti w niebieskich odcieniach. To jednoznacznie pokazało, że Trochonowiczowie oczekują syna. Andziaks opublikowała nagranie z tego dnia, dodając krótki podpis informującym o płci dziecka, a emocje towarzyszące tej chwili były tak silne, że zarówno ona, jak i jej ukochany nie kryli łez radości. ZOBACZ TEŻ: Ogród Andziaks zwala z nóg. Basen z wodospadem, prywatny plac zabaw i mnóstwo zieleni

