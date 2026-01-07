Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, zyskała rozpoznawalność w mediach społecznościowych. Przez wiele lat dzieliła się swoim codziennym życiem w luksusowym wydaniu. Po ślubie i narodzinach dziecka jej styl publikacji pozostał bez zmian. Obecnie influencerka spodziewa się drugiej pociechy. Wraz z mężem Luką oczekują narodzin syna. Regularnie pokazywała w sieci kolejne etapy ciąży. 7 stycznia opublikowała zdjęcie ze szpitala.

Andziaks pokazała zdjęcie ze szpitala

Andziaks na bieżąco relacjonuje w mediach społecznościowych, co dzieje się w jej życiu. Influencerka regularnie pokazuje kolejne etapy ciąży. W ciągu ostatnich miesięcy celebrytka dzieliła się radosnymi momentami, jak i tymi trudnymi chwilami. Fani zastanawiali się, czy syn 28-latki przyjdzie na świat jeszcze w 2025 roku. Teraz to już pewne, że chłopiec urodzi się w styczniu 2026 roku. Andziaks wraz z Luką 7 stycznia opublikowali fotografię ze szpitala. Influencerka leżała na szpitalnym łóżku, a jej ukochany siedział na krześle obok. "Już czas" - brzmiał tajemniczy opis. "Nie możemy się doczekać", "Czekamy", "Będzie się działo" - czytamy w komentarzach. Póki co, para nie przekazała nowych wieści.

Andziaks nie oszczędzała na baby shower. W taki sposób ogłosiła płeć swojego dziecka

Pod koniec wakacji Andziaks zorganizowała przyjęcie z okazji zbliżających się narodzin drugiego dziecka. Wówczas wszyscy dowiedzieli się jakiej płci będzie pociecha. Całość została przygotowana z wyjątkowym rozmachem. Na gości czekała starannie zaaranżowana przestrzeń w ogrodzie, wypełniona jasnymi dekoracjami i mnóstwem balonów. Kulminacyjnym momentem wydarzenia była wielka niespodzianka, gdy w górę wystrzeliło konfetti w niebieskich odcieniach. To jednoznacznie pokazało, że Trochonowiczowie oczekują syna. Andziaks opublikowała nagranie z tego dnia, dodając krótki podpis informującym o płci dziecka, a emocje towarzyszące tej chwili były tak silne, że zarówno ona, jak i jej ukochany nie kryli łez radości. ZOBACZ TEŻ: Ogród Andziaks zwala z nóg. Basen z wodospadem, prywatny plac zabaw i mnóstwo zieleni