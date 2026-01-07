Gordon Ramsay zyskał popularność dzięki takim programom jak "Hell's Kitchen" czy "Kuchenne koszmary Gordona Ramsaya". Ma na koncie również wiele książek kucharskich. Dziś jest nie tylko jednym z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych szefów kuchni, ale również celebrytą. Wielu interesuje się jego życiem prywatnym. 27 grudnia córka Ramsaya, Holly, wyszła za mąż. Teraz kucharz przerwał milczenie i opowiedział o ceremonii. Wspomniał o swojej przemowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Steczkowskiej planuje ślub. Śmieszkuje z Kurzopków

Córka Gordona Ramsaya wyszła za mąż, a na ślubie zabrakło rodziców pana młodego. Tak skwitował to szef kuchni

Holly poślubiła Adama Peaty'ego - trzykrotnego mistrza olimpijskiego w pływaniu. Zakochani nie mogli jednak liczyć na obecność rodziny pana młodego - w tym jego rodziców. Na ceremonii pojawiła się tylko siostra sportowca. Jak informował "The Sun", w swojej przemowie Ramsay nie powstrzymał się od uszczypliwości pod adresem teściów córki. Stwierdził, że Tana, jego żona, "będzie dobrą mamą dla nich obojga". Stwierdził, że Adam to "szczęściarz", zachwycając się urodą Holly. "Spójrz na Tanę i zobacz, co cię czeka" - mówił kucharz. Zwrócił się również do córki, nawiązując do nieobecności jej teściów. - Szkoda, że nie masz tego samego - stwierdził Gordon Ramsay.

Szef kuchni pojawił się w programie "This Morning" na początku stycznia, gdzie gotował u boku córki, Tilly. Stwierdził, że jego przemowa na ślubie Holly była "idealna". - Będąc ojcem trzech córek, marzysz o tej chwili. Byłem roztargniony, ale przemowa była idealna, poszło dobrze. Trzeba być ciepłym i emocjonalnym, ale to było trudne zadanie - przyznał Ramsay. Dodał, że przemowa "wzruszyła wszystkich do łez". - To było bardzo emocjonalne, ale niesamowite było widzieć ją i Adama tak szczęśliwych. To był wielki dzień dla nas wszystkich - podkreślał.

Problemy córki Gordona Ramsaya z teściami

Jak twierdzą zagraniczne media, konflikt Holly i Adama z jego rodziną zaczął się, gdy matka olimpijczyka kupiła sukienkę na ślub, a kreacja ponoć nie spodobała się parze. Matka Adama nie została zaproszona na wieczór panieński córki Ramsaya. W ślubnym przemówieniu pływak nie wspomniał o rodzicach. Na dodatek emocje miał wzbudzić fakt, że Adam zmienił nazwisko - na jego profilu na Instagramie w nazwie widzimy adamramsaypeaty. Widać, że sprawa jest poważna, ale oficjalnie zakochani nie komentują sprawy i nie wiadomo dokładnie, o co "poszło".