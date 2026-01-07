Agnieszka i Grzegorz Hyży będą w tym roku świętować 11. rocznicę ślubu. Prezenterka i wokalista wraz z dziećmi tworzą patchworkową rodzinę. Zakochani doczekali się syna - Leona, oboje mają także pociechy z poprzednich związków - dziennikarka córkę Martę, a piosenkarz dwóch synów - Wiktora i Alexandra. Ostatnio para wybrała się na egzotyczny wypad na Malediwy. Małżonkowie nie zabrali ze sobą swoich latorośli. Nie umknęło to uwadze internautów. Celebrytka musiała zmierzyć się z niewygodnymi pytaniami.

Agnieszka i Grzegorz Hyży na wakacjach bez dzieci. Prezenterka wspomniała o wyrzutach sumienia

Agnieszka Hyży pomimo pobytu na wakacjach nie zaniedbuje fanów i regularnie publikuje w mediach społecznościowych. Ostatnio zorganizowała na swoim instagramowym profilu sesję Q&A. Jedna z obserwatorek chciała wiedzieć, czy celebrytce towarzyszy poczucie winy w związku z tym, że wypoczywa bez dzieci. Dziennikarka nie unikała odpowiedzi. "Podobno mama w momencie porodu dostaje tatuaż: wyrzuty sumienia. O wszystko. Zawsze. Z każdego powodu. I coś w tym jest. Od wejścia do samolotu, przez place zabaw w hotelu, po dziecięce menu ciągle myślę sobie: "co ze mnie za matka?" - zaczęła.

Ale z drugiej strony uczę się i wiem, że to zdrowe: że matka też musi zadbać o siebie, pobyć sama, wśród dorosłych, bez ciągłej odpowiedzialności za dziecko, żeby potem znów być dla niego silną i uśmiechniętą

- dodała. "Wiem, że nie każdy tak może. I naprawdę szczerze podziwiam te kobiety, które nie mają ani chwili oddechu. Jesteście wielkie" - podsumowała.

Agnieszka Hyży szczerze o swoim małżeństwie. "Wylaliśmy wiele łez"

Agnieszka Hyży rzadko publicznie wypowiada się na temat swojego związku. Ostatnio otworzyła się jednak na temat swojego małżeństwa. Prezenterka nie ukrywała, że razem z mężem miewają trudne momenty. "Ta droga bywała bardzo różna. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a właściwie triggery, które są tak blisko: patchworkową rodzinę, byłych partnerów, dzieci z poprzednich relacji, pracę w show-biznesie, kłamliwe nagłówki i krzywdzącą nagonkę medialną, a do tego zwyczajne życie: problemy finansowe, zdrowotne, organizacyjne, odbyliśmy wiele trudnych rozmów. Wylaliśmy wiele łez, często w pojedynkę w poduszkę" - ujawniła na Instagramie. Celebrytka podkreśliła, że zdecydowali się nie dzielić swoimi problemami publicznie, nie oznacza, iż one nie istnieją.