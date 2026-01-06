Artur Boruc, były piłkarz reprezentacji Polski, udzielił niedawno wywiadu, w którym opowiedział o swoich doświadczeniach ojcowskich, szczególnie w kontekście najstarszego syna Alexa. Choć Boruc przez lata cieszył się popularnością zarówno na boisku, jak i poza nim, jego życie rodzinne nie zawsze było wolne od trudności.

Artur Boruc o relacjach z synem. "Jest bardzo utrudniony"

Artur Boruc został zapytany przez Żurnalistę, czy uważa, że podołał roli ojca. Piłkarz nie ukrywał, że w przypadku Alexa nie spełnił oczekiwań. - Nie, jeśli chodzi o Alexa, absolutnie nie. Nie mieliśmy kontaktu, do dziś dzień jest bardzo utrudniony, więc no... - wyznał Boruc. Przyznał, że stara się jak najbardziej poprawić sytuację, jednak wciąż nie udało mu się zbudować bliskiej relacji z najstarszym synem. W 2026 roku Alex skończy 18 lat.

Warto przypomnieć, że historia Boruca i jego byłej żony Katarzyny Modrzewskiej, jest dość burzliwa. Para rozwiodła się w 2009 roku, a sprawa alimentów na syna Alexa wielokrotnie trafiała do mediów. W 2019 roku konflikt między byłymi małżonkami ponownie nabrał rozgłosu. Piłkarz twierdził, że kwoty, które żądała Modrzewska, były zbyt wysokie, podczas gdy ona argumentowała, że Boruc zarabia wystarczająco dużo, by regularnie płacić alimenty na poziomie 20 tysięcy złotych miesięcznie. W tle przewijały się także oskarżenia o zaniedbywanie opieki nad synem, którym Boruc stanowczo zaprzeczał. Oprócz Alexa, Boruc ma także dwoje dzieci ze związku z Sarą Mannei - 15-letnią Amelię i sześcioletniego Noaha. Ponadto, para wychowała córkę projektantki z poprzedniego związku - 19-letnią Oliwię.

Artur Boruc o walce z uzależnieniem. "Miałem swojego mentora w AA"

W rozmowie z Żurnalistą Artur Boruc opowiedział także o przeszłości związanej z uzależnieniem od alkoholu. Piłkarz otwarcie mówił o trudnych momentach w swoim życiu i o tym, jak trafił do grupy Anonimowych Alkoholików, by stawić czoła swojemu nałogowi. - Pozwalałem sobie na bardzo dużo, przez co opuszczałem treningi. Za to obrywało się innym osobom. To był taki pierwszy krok w świadomości, że muszę zmienić otoczenie i zrobić coś ze sobą, żeby wrócić do tego Artura, który kilka lat temu robił fajne rzeczy i bardzo się tego trzymał - powiedział.

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990; Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880; Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.