Aneta Zając jest dumną mamą urodzonych w 2011 roku bliźniaków - Michała i Roberta. Ojcem chłopców jest Mikołaj Krawczyk, z którym aktorka rozstała się jeszcze w 2012 roku. Od tego czasu gwiazda wychowuje synów samodzielnie. W nowym wywiadzie opowiedziała o tym, jak radzi sobie z macierzyństwem oraz na jakich nastolatków zdążyli już wyrosnąć chłopcy.

Aneta Zając wyznaje prawdę o swoich synach. "Są po prostu mieszanką"

Zając udzieliła wywiadu w podcaście "Bliżej", w którym poruszyła wspominany temat macierzyństwa. Cofnęła się przy tym do czasu, gdy dowiedziała się, że zostanie mamą bliźniaków. - (Myślałam sobie - red.) fajnie, to na pewno będę miała parkę - córeczkę i synka. A później się dowiedziałam, że nie, że to są jednojajowe, więc będzie ta sama płeć. Ja mówię - no dobra, no to mogą być dwie córeczki, też sobie dam radę. Troszeczkę mnie to wszystko zaskoczyło - wyznała aktorka.

Choć bycie mamą nastoletnich chłopców bywa trudne, Zając podkreśliła, że Michał i Robert odziedziczyli po niej i ich ojcu tylko najlepsze cechy. - Wkroczyłam w nowy etap, mamy nastolatków i to już takich nastolatków konkretnych. (...) Od zawsze mówię, że są po prostu mieszanką samych najfajniejszych cech swoich rodziców - skomentowała gwiazda. Zaznaczyła przy tym, iż dba o to, aby jej burzliwa relacja z Krawczykiem nie wpłynęła na dobro synów. - Nie ma co obciążać dzieci sprawami dorosłych i jakimiś naszymi emocjami, czy sprawami, w których dzieci po prostu nie powinny brać udziału - stwierdziła w podcaście.

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk spotkali się za kulisami "Tańca z gwiazdami". Wiadomo, jak na to zareagowali

Przypomnijmy, że od rozstania Zając i Krawczyka para nie kryje, że nie pała do siebie sympatią. Co ciekawe, spotkali się oni za kulisami "Tańca z gwiazdami" we wrześniu 2025 roku. Obydwoje zostali później zapytani o tę interakcję w wywiadach. - Tutaj za kulisami powiedziałam "cześć" - skomentowała dla Pudelka aktorka, chcąc nie kontynuować tematu eks w rozmowie. - Jest tak piękny wieczór "Tańca z gwiazdami". Nie chciałabym poruszać tego tematu. Nie chciałabym, żeby ten temat przyćmił ten piękny jubileusz - dodała w tym samym wywiadzie. Krawczyk również zabrał głos. - Błagam, przecież my jesteśmy zawodowcami. Uczestniczymy tutaj w fajnym wydarzeniu i nie mamy z tym żadnego problemu. Nie wiem, jak druga strona, to by trzeba zapytać drugą stronę, ale nie widzę w ogóle problemu - stwierdził w rozmowie z Plejadą.