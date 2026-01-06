Natalia Kukulska coraz chętniej publikuje zdjęcia ze swoimi dziećmi w mediach społecznościowych. Piosenkarka choć dba o swoją prywatność, od czasu do czasu z okazji różnych wydarzeń udostępnia posty, na których możemy zobaczyć jej rodzinę. Stało się tak również 5 stycznia, gdyż jej młodsza córka obchodziła urodziny.

Natalia Kukulska świętowała urodziny młodszej córki. Laura ma już dziewięć lat

"Kiedyś na kinderbalu były laleczki a teraz są maseczki! Dziewięć lat mojej Laureczki! Co to jest za cud duszyczka! Niech jej będzie najlepiej! Kocham!" - napisała pod postem na Instagramie Kukulska. Wokalistka opublikowała przy tym serię zdjęć z imprezy urodzinowej dziewczynki. Jak mogliśmy zobaczyć, w tym wyjątkowym dniu Laurze towarzyszyły zarówno koleżanki, jak i rodzina. Kukulska uwieczniła na zdjęciach, jak solenizantka spędza czas z przyjaciółmi, zdmuchuje świeczki z tortu oraz pozuje przed obiektywem wraz z najbliższymi - mamą, tatą oraz rodzeństwem.

W komentarzach pod postem zaroiło się od komentarzy z życzeniami dla Laury. "Kochana nasza Laureczko, całujemy i ściskamy i już niedługo Bunie w prezencie damy" - napisała Małgorzata Socha. "Ależ Laurka już duża i piękna. Tysiąc całusów" - dopisała także Joanna Racewicz. "Samych słodkości dla Laurki", "Życzymy bardzo dużo zdrowia, bo najważniejsze jest w życiu, a reszta sama przyjdzie", "Najwspanialsze życzenia urodzinowe dla Laury" - pisali również obserwatorzy Kukulskiej.

Natalia Kukulska wyznała, jak wyglądały w jej domu święta. "Trochę nerwówki, zmęczenia"

Zdjęcia z rodziną Kukulska udostępniła także z okazji świąt Bożego Narodzenia. Choć najbliżsi wokalistki prezentowali się na fotografiach wyjątkowo elegancko, zdradziła ona, co działo się za kulisami. "U nas wigilia wygląda jak z żurnala, ale zapewniam - jest jak w każdym domu trochę zgrzytów przed trochę nerwówki, zmęczenia, chaosu…" - zaczęła w instagramowym poście piosenkarka. "Potem okazuje się, że warto było przejść tę drogę, by cieszyć się sobą w pięknym otoczeniu. A zwierzęta w domu? Bezcenne… już one nam wczoraj powiedziały, co wiedziały. Aha... Było kolędowane na całego rzecz jasna! Uściski świąteczne dla was. Boże Narodzenie - Oby słowo ciałem się stało!" - dopisała dalej Kukulska.