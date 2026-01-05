Luksusowy wypadzik Konkolów na Malediwy. Pochwalili się nastoletnią córką!

Adam Konkol postanowił wraz z rodziną udać się na wakacje, by odpocząć od codzienności. Wybrał na to wyjątkowo luksusowe miejsce - Malediwy. Muzyk, podobnie jak jego córka, podzielił się zdjęciami z wypoczynku. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak dziś wygląda nastoletnia Nadia.

REKLAMA

Zobacz wideo Socha podsumowała wakacje nad Bałtykiem. W ten sposób unika paragonów grozy

Adam Konkol odpoczywał na Malediwach. Tak się bawił wraz z rodziną

Zarówno na profilu w mediach społecznościowych Adama Konkola, jak i jego żony pojawiło się wiele zdjęć z luksusowego odpoczynku. Rodzina udała się na Malediwy, gdzie spędziła minione święta Bożego Narodzenia, a także 50. urodziny muzyka. "Mówią, że Malediwy to raj na ziemi. 27 godzin w drodze. Trzy samoloty. Rejs jachtem. Dotarliśmy na wyspę w nocy - zmęczeni, wykończeni, bez sił. Ale rano... Wystarczyło otworzyć oczy i zobaczyć te widoki. I wiedziałem jedno - było warto. Moje dziewczyny marzyły o takich wakacjach. A ja? Ja mam jedno zadanie w życiu - uszczęśliwiać je i spełniać ich marzenia. Bo ich uśmiech to mój najcenniejszy skarb" - pisał Konkol.

Wakacje skłoniły ich do refleksji. "Te wakacje były mi bardzo potrzebne. Wchodzę na inny poziom życia, inny poziom duchowości. Im bardziej jestem świadoma wszystkiego, tym czasem czuję się z tym gorzej. Chyba naprawdę jest coś w tym, że im mniej wiesz, tym jesteś szczęśliwszy" - przekazała na Instagramie Angelina Konkol. Nadia również podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak dziś wygląda nastoletnia córka małżonków. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć Nadię Konkol.

Konkol na wakacjach z rodzinąOtwórz galerię

Adam Konkol wprost o zarobkach. Tyle dostaje z ZAiKS-u

Adam Konkol w rozmowie z Marcinem Wolniakiem w podcaście "Galaktyka Plotek" odniósł się do kwestii zarobków. Został zapytany o to, ile wynoszą jego roczne zarobki z ZAiKS-u. - Niedużo, jakieś trzysta tysięcy - dowiadujemy się. - Mówię niedużo, bo ludzie myślą, że to są miliony, a to nie są miliony. To są miliony w przeciągu 30 lat - dodał. Zaznaczył jednak, że nie jest to wyłącznie wynikiem tego, że "Agnieszka" stała się hitem. - Napisałem w ciągu całego życia ponad 300 piosenek, muzykę, teksty i tak dalej, i tam jest nie tylko "Agnieszka". Tam jest wiele przebojów, które ludzie znają, ale nie wiedzą, że ja napisałem do tych piosenek muzykę i teksty. Około 20 piosenek, znanych - może mniej niż "Agnieszka" - ale wystarczająco, żeby to pracowało na mnie - przyznał w podcaście Plotka.