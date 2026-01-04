Marina jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje zdjęcia ze swoją rodziną. Wraz z Wojciechem Szczęsnym są dumnymi rodzicami siedmioletniego Liama i niespełna dwuletniej Noeli. 4 stycznia piosenkarka i piłkarz podzielili się poruszającym nagraniem, na którym pojawili się właśnie wraz z dziećmi.

Zobacz wideo Takim ojcem jest Wojciech Szczęsny. "Najcięższa rola naszego życia"

Marina i Wojciech Szczęsny pokazali dzieci. "Cudowna rodzina"

Małżonkowie opublikowali nagranie, na którym możemy zobaczyć ich na plaży wraz z dziećmi. Na tle zachodzącego słońca Marina przytula swoje pociechy oraz męża, nie kryjąc na twarzy szczęścia. Widzimy także m.in., jak Liam trzyma na rękach Noelię oraz jak dziewczynka biegnie po plaży prosto w ręce mamy. Filmik opisano wymownymi słowami - "pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, że to nigdy nie chodzi o duże rzeczy. Orientujesz się, że chodzi o te małe momenty, które są magiczne". Internauci są zachwyceni nagraniem, czym podzielili się w komentarzach.

"Dzieci i rodzina! Największe bogactwo!", "Cudowna rodzina, maleńka jak już ślicznie chodzi, brawo, księżniczko", "Widać między Wami ogrom miłości, bliskości i takiej naturalnej radości, której nie da się udawać", "Kocham was", "Piękna rodzinka, wszystkiego dobrego w nowym roku" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Tak o macierzyństwie mówiła Marina. Ten etap w życiu bardzo ją zmienił

Z okazji Dnia Matki w 2025 roku Marina udostępniła na Instagramie wzruszający wpis. Podzieliła się wówczas zdjęciami ze swoimi dziećmi oraz własną mamą. Wokalistka napisała do tego kilka słów refleksji, dotyczących macierzyństwa. "Dopiero kiedy sama zostałam mamą, zrozumiałam, ile znaczy to słowo. Macierzyństwo jeszcze bardziej zbliżyło mnie do mojej mamy. W każdej nieprzespanej nocy, w każdym uścisku, w każdym 'wszystko będzie dobrze' - widzę teraz ją. Zawsze ją podziwiałam ale teraz będąc mamą dwójki przewspaniałych dzieciaczków doceniam ją na zupełnie innym poziomie" - przekazała Marina, dziękując na koniec swojej mamie za obecność w życiu.