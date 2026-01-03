W piątek 2 stycznia dotarły do nas dramatyczne informacje o śmierci Victorii Jones, córki Tommy'ego Lee Jonesa. Według doniesień do jednego z luksusowych hoteli w San Francisco, zostały wezwane służby medyczne, które przybyły na miejsce kilka minut przed godziną 3:00 w nocy. Życia 34-letniej kobiety nie udało się uratować. W sprawę zaangażowana jest policja, a w tle pojawiają się też zakazane substancje, ponieważ służby ratunkowe zostały wstępnie wezwane do osoby, która mogła przedawkować narkotyki. Cała rodzina pogrążona jest w głębokiej żałobie. Po śmierci Victorii zostało wydane specjalne oświadczenie. Poznajcie szczegóły.

Nie żyje córka Tommy'ego Lee Jonesa. Rodzina zmarłej Victorii wydała oświadczenie

Niedługo po przybyciu medyków na miejscu pojawiła się również policja. Do tej pory nie ustalono jednak, czy córka Tommy'ego Lee Jonesa była gościem hotelowym oraz w jaki sposób pojawiła się na 14. piętrze. Na ten moment nie stwierdzono udziału osób trzecich, wykluczane jest też samobójstwo. W związku z czym przyczyna śmierci młodej kobiety dalej pozostaje nieznana. Tragiczne odejście Victorii bez wątpienia było ogromnym szokiem dla jej najbliższych. Przez pierwsze dni rodzina nie odniosła się do sprawy, aż do teraz. Wydano bowiem oświadczenie, w którym podziękowano za wsparcie, a także poproszono o uszanowanie prywatności w tak trudnym momencie.

Doceniamy wszelkie słowa wsparcia i modlitwy. Apelujemy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Dziękujemy

- napisano w komunikacie wysłanym amerykańskim mediom przez rodzinę Victorii Jones.

Córka Tommy'ego Lee Jonesa miała kłopoty z prawem. Mowa o procesie i wcześniejszych aresztowaniach

Serwis TMZ donosi, że córka Tommy'ego Lee Jonesa mogła mieć zatarg z prawem. Według informacji, Victoria w 2026 roku miała stanąć przed sądem w sprawie pewnego incydentu. Portal podaje, że wówczas zarzucano jej przemoc fizyczną, a konkretnie dwukrotne uderzenie w twarz osoby, która weszła z nią w dyskusje odnośnie substancji zakazanych. Victorię wypuszczono wtedy za kaucją. Niestety, nie była to pierwsza tego typu sytuacja. Wcześniej aresztowano ją za posiadanie narkotyków. Już jakiś czas temu mówiło się również o jej kłopocie alkoholowym oraz uzależnieniu od innych substancji. Czy to przyczyniło się do śmierci kobiety? O tym zapewne dowiemy się już niebawem, a o zwrotach w sprawie będziemy na bieżąco informować.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.