Elton John jest jednym z najbardziej popularnych piosenkarzy i kompozytorów na całym świecie. Choć swoją karierę zaczynał jako weekendowy pianista w pubie, to dość szybko poszybował w górę i zyskał międzynarodową sławę i popularność. W swojej karierze wydał setki piosenek i dziesiątki albumów. Oprócz muzyki jest też aktywistą społecznym. W 1992 roku założył własną fundację, która zajmuje się walką z AIDS oraz prowadzeniem profilaktyki przeciwko zakażeniu HIV. Prywatnie od lat związany jest z Davidem Furnish'em - kanadyjskim producentem i reżyserem filmowym. Elton John i David Furnish doczekali się dwóch synów. Wizerunek chłopców rzadko jest pokazywany w mediach społecznościowych, ostatnio zdarzył się jednak mały wyjątek w tej sprawie.

Elton John i David Furnish pokazali synów. Taki widok to rzadkość

Elton John jako osoba publiczna aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jego losy śledzi prawie sześć milionów użytkowników. Gwiazdor za wszelką cenę stara się strzec swojej prywatności, przez co na jego profilu pojawia się o wiele więcej treści zawodowych. Ostatnio opublikował jednak kilka kadrów z imprezy sylwestrowej. Na jednej z nich możemy zobaczyć piosenkarza z mężem, którym towarzyszą synowie.

Trzeba przyznać, że na przestrzeni lat chłopcy bardzo wyrośli i powoli stają się już młodymi mężczyznami. Zachary Jackson Levon urodził się w 2010 roku, a jego brat Elijah Joseph Daniel jest o trzy lata młodszy. Na fotografii możemy zobaczyć, jak w garniturach dumni stoją obok ojców. Jest to jedna z nielicznych okazji, gdy widzimy całą rodzinę w komplecie. Dodajmy, że na zdjęciu znajdowała się również 70-letnia Donatella Versace - wieloletnia przyjaciółka rodziny. Jesteście ciekawi, jak się zaprezentowali? Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

Elton John i David Furnish - historia związku

Elton John i David Furnish poznali się w 1993 roku na przyjęciu. Dość szybko między nimi zaiskrzyło i pojawiło się głębsze uczucie. Pod koniec grudnia 2005 roku para zawarła cywilny związek partnerski. Dziewięć lat później, korzystając ze zmiany brytyjskiego prawa zawarli oni związek małżeński. W 2010 i 2013 roku doczekali się dwóch synów, a obu chłopców urodziła im anonimowa kobieta.