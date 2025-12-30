Monika Brodka od dłuższego czasu dba o to, by jej życie prywatne pozostawało poza zainteresowaniem mediów. Nowe wieści na temat piosenkarki pojawiają się zatem rzadko. W grudniu 2024 roku Brodka zaskoczyła swoich fanów ogłoszeniem ciąży. Już kilka miesięcy później, bo w marcu 2025 roku, media obiegła wieść, że wokalistka została mamą. Kobieta dba o bezpieczeństwo swojej rodziny i nieczęsto wrzuca zdjęcia do mediów społecznościowych. Tuż przed Nowym Rokiem zrobiła jednak wyjątek. W sieci pojawiły się urocze kadry z pociechą.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Zając: Jeżeli jeden rodzic obraża drugiego, to tak naprawdę obraża dziecko

Monika Brodka pokazała urocze ujęcia z pociechą. To rzadkie kadry

Monika Brodka pozostaje w kontakcie z fanami za pomocą mediów społecznościowych. Artystka regularnie wrzuca nowe zdjęcia. Ważne jest dla niej to, żeby nie publikować wizerunku swojego dziecka. Swoją pociechę, bez pokazywania buzi, zaprezentowała fanom zaledwie kilka razy. 30 grudnia Brodka wrzuciła jednak kilka fotografii z 2025 roku. Na wielu ujęciach pojawiło się jej dziecko. Fani mogli zobaczyć urocze kadry mamy i jej maleństwa. Aż trudno powstrzymać się od uśmiechu. "Rok Miki Mochi. Ale jazda! Dziękuję 2025! - napisała artystka, przy okazji najwyraźniej ujawniając imię swojej pociechy. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Więcej zdjęć w naszej galerii.Otwórz galerię

Monika Brodka lata temu zdradziła, czy chciała zostać matką. Szokujące wyznanie

W 2022 roku Monika Brodka pojawiła się w programie Karola Paciorka. Wówczas padły zaskakujące słowa. Piosenkarka wspominała o chęci posiadania dzieci. - Na kobiety w określonym wieku jest nakładana tak bardzo duża presja społeczna z tym tematem, że chyba kobietom też niejednokrotnie jest trudno usłyszeć siebie w tym wszystkim. Na ile to jest potrzeba społeczeństwa, które ci mówi: "Masz tam ileś lat. Czas!", a na ile to rzeczywiście jest twoja własna potrzeba, szczególnie kiedy intensywnie pracujesz, te rozważania gdzieś tam bardzo często odkłada się na później. We mnie taka potrzeba rozpracowania tego tematu jeszcze nie nadeszła, więc nie mam jeszcze odpowiedzi na to pytanie, ale ta presja społeczna mnie potwornie drażni - mówiła wówczas Monika Brodka. Dodała też, że ceni stabilizację w życiu prywatnym. Przypomnijmy, że artystka została mamą w wieku 37 lat. ZOBACZ TEŻ: Monika Brodka na wakacjach cztery miesiące po porodzie. Odsłoniła brzuch