Ostatni rok dla Agnieszki Kaczorowskiej był wyjątkowo intensywny na różnorodnych płaszczyznach. Celebrytka wzięła udział w programie "Królowa przetrwania". Dwa razy pojawiła się też w "Tańcu z gwiazdami". Wiosną wraz z Filipem Gurłaczem uplasowała się na drugim miejscu, a jesienią wystąpiła z Marcinem Rogacewiczem, co przyczyniło się do masowego zainteresowania mediów i wszelkich spekulacji, dotyczących rzekomego romansu. Gdy doniesienia zostały potwierdzone, para nie szczędziła sobie czułości na scenie i choć do pewnego momentu całkiem nieźle im szło, to finalnie opuścili taneczny format w atmosferze skandalu. Oprócz tego głośno było też o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej z mężem - Maciejem Pelą. Rozwód sformalizowano dopiero w listopadzie. A jak jest z wiarą tancerki? W jednym z najnowszych wywiadów wyjawiła, dlaczego wraz z byłym już mężem nie zdecydowała się na chrzest córek.

Agnieszka Kaczorowska doczekała się dwóch córek: Emilii, która przyszła na świat w 2019 roku i trzy lata młodszej Gabrieli. Po rozwodzie z Maciejem Pelą para dzieli się opieką nad dziećmi, oboje też starannie dbają o ich prywatność. Ostatnio celebrytka udzieliła wywiadu dla serwisu Goniec, a podczas rozmowy padło wiele kwestii dotyczących życia prywatnego. Jedną z nich był m.in. temat chrztu córek. Dlaczego aktorka nie zdecydowała się, aby jej dzieci przyjęły ten sakrament? Odpowiedź jest prosta.

Nie chodzę do kościoła, więc nie należę do Kościoła Katolickiego, co oznacza, że nie decyduję się na chrzest, tyle

- powiedziała krótko Kaczorowska. Na tym jednak się nie skończyło. W dalszej części tancerka i prowadzący stwierdzili, że w obecnych czasach nie przeważa kwestia wiary, a autonomii człowieka. Chodzi o to, że w tak wczesnych latach dziecko nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji na tak ważny i kształtujący dalej krok, jakim jest chrzest. Warto dodać, że od lat jest to też swego rodzaju temat tabu, o którym nieraz trudno mówić publicznie. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w naszej sondzie.

Agnieszka Kaczorowska w odważnym wyznaniu o religii. Tak chce wychować córki

Podejście do religii Agnieszki Kaczorowskiej nie jest tajemnicą. Już jakiś czas temu celebrytka udzieliła wywiadu dla portalu Jastrząb Post, w którym zdradziła, jaki ma stosunek do Kościoła, a także jak zamierza wychować swoje córki. "Duchowość jest dla mnie ważna, natomiast nie jestem przyklejona do żadnej religii. Moja wiara jest niejednoznaczna. (...) Są rzeczy, w które wierzę, jednak nie zamykam się na wszystko co inne. Nie należę do Kościoła katolickiego, nie chodzimy do kościoła, dziewczynki nie są ochrzczone" - wyznała.

Dodała jeszcze, że chciałaby aby jej dzieci były otwarte na wszystkie religie, a później ewentualnie wybrały tę, do której chciałyby przynależeć. "Wychowujemy dziewczynki w otwartości na wszystkie religie. One same podejmą decyzje, do jakiego wyznania - jeżeli w ogóle - będą chciały przynależeć. Ja oczywiście mam zdanie na temat religii. Dla mnie ważniejszy jest temat zadbania o swoją duchowość" - stwierdziła.

