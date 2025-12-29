Piotr Cyrwus niewątpliwie zyskał popularność dzięki roli Ryszarda Lubicza w "Klanie". Aktor zrezygnował z dalszej gry w serialu i odszedł w 2012 roku. Okazuje się, że dziś w produkcji możemy oglądać jego córkę. Anna-Maria Stachoń pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o swojej ścieżce kariery. W pewnym momencie przyznała, że prosiła o pomoc rodziców.

Anna-Maria Stachoń poszła w ślady rodziców. Tak jej pomogli

Anna-Maria Stachoń to córka aktorskiej pary - Piotra Cyrwusa i Mai Barełkowskiej. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Choć miała "papiery", by grać, nie szukała pracy w teatrach i nie chodziła na castingi. Gdy odchowała czwórkę dzieci, stwierdziła, że chce wrócić do wyuczonego zawodu. W "Dzień dobry TVN" opowiedziała o tym, co skłoniło ją do tego, by zostać aktorką. - To była u mnie spontaniczna decyzja, bo nie za bardzo wiedziałam, co robić i pomyślałam, że to jest coś, w czym się wychowałam, więc po prostu będzie mi łatwiej, jest to coś naturalnego dla mnie - przyznała. - To nie znaczy, że było łatwo dostać się do szkoły, ale dzięki wsparciu rodziców, nie w załatwianiu mi miejsca w szkole, ale w przygotowaniu, udało mi się dostać dość szybko i na tym właściwie zakończyło się to wsparcie - wyjaśniła aktorka.

Przez lata starałam się pracować na swoje nazwisko, ale raczej odcinać od rodziców i dopiero teraz kiedy wróciłam do zawodu pełną parą, postanowiłam uśmiechnąć się do nich i gdzieś tam skorzystać z ich znajomości

- mówiła w rozmowie z Sandrą Hajduk i Maciejem Dowborem. Obecnie Anna-Maria Stachoń występuje w "Klanie". Zadebiutowała w serialu w 2024 roku, wcielając się w rolę Edyty Zaręby - ukochanej bohatera granego przez Michała Milowicza.

Anna-Maria Stachoń miała poważny wypadek

W sierpniu tego roku aktorka poinformowała na Instagramie, że miała poważny wypadek. Opublikowała dwa zdjęcia, na których można było zauważyć siniaki i rany na twarzy, a także opatrunki na dłoni. "Jestem po poważnym urazie, w trakcie leczenia i przygotowań do operacji. Do zdarzenia doszło, gdy koło mojego roweru wpadło w szynę tramwajową. Na razie wolałabym nie podawać więcej szczegółów" - ujawniła w rozmowie z Plotkiem. "Od pierwszych chwil zostałam otoczona świetną opieką w placówkach państwowych i jestem za to bardzo wdzięczna" - dodała.