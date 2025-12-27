Hanna Lis na co dzień rzadko odsłania kulisy swojego życia rodzinnego, dlatego jej najnowsza publikacja w mediach społecznościowych zwróciła szczególną uwagę obserwatorów. Dziennikarka pokazała świąteczny kadr, na którym stanęła obok swoich dwóch córek - Julii i Anny - tworząc pełen miłości i rodzinnego ciepła obraz.

Hanna Lis zapozwała z córkami. Święta to dla nich szczególny czas

Choć przez lata była jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny medialnej, dziś Lis funkcjonuje poza głównym dziennikarskim nurtem. Gwiazda, mimo iż sporadycznie udziela wywiadów, to aktywnie prowadzi swoje profile w sieci, gdzie czasem wypowiada się na tematy polityczne. Na zdjęciu opublikowanym w świątecznym czasie na Instagramie dziennikarki widać 26-letnią Julię i 24-letnią Annę, córki Hanny Lis z relacji z Jackiem Kozińskim. Obie mieszkają w Amsterdamie, co sprawia, że wspólne chwile mają dla nich szczególną wartość. Mama z córkami zapozowały przy choince i widać było, że wszystkie są w szampańskich nastrojach. "Świątecznie. Pięknego kolejnego dnia świąt od nas dla was" - podpisała fotografię dziennikarka.

Hanna Lis opublikowała rodzinne zdjęcie. Internauci zachwyceni córkami dziennikarki

Pod opublikowanym zdjęciem szybko pojawiła się lawina komentarzy, w których internauci zwracali uwagę nie tylko na świąteczny klimat, ale też na niezwykłe podobieństwo między Hanną Lis a jej córkami. Wiele osób żartobliwie przyznawało, że trudno je było odróżnić. "Wow, która to mama". "Wow wszystkie piękne, tylko która to mama" - napisali fani, a podobnych głosów pojawiło się znacznie więcej. Komentujący chwalili również samą atmosferę uchwyconą na fotografiach. "Pani Hanno wszystkie kobiety na zdjęciach piękne, wnętrza i dekoracje też" - zwróciła uwagę jedna z osób. "Przepiękne, wszystkie razem jak siostry" - chwalili inni rozentuzjazmowani fani. Nie zabrakło też życzeń świątecznych napływających z różnych stron świata. "Ale pięknie u was! Merry Christmas z Teksasu!" - napisała jedna z fanek. Wśród reakcji dominowały słowa uznania i serdeczności. "Sami piękni ludzie!", "Super Kobietki z was", "Piękne kobiety i magiczna atmosfera" - pisali internauci.