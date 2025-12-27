Powrót na stronę główną

Dorota Szelągowska pokazała córkę. Wanda miała nietypową prośbę
Dorota Szelągowska postanowiła podzielić się zdjęciem swojej siedmioletniej córki. Wanda miała do mamy pewną prośbę.
Dorota Szelągowska oprócz tego, że prężnie działa jako projektantka wnętrz, rozwija również markę osobistą w mediach społecznościowych. Celebrytka chętnie dzieli się ujęciami z życia prywatnego. Publikuje również zabawne materiały, angażując w nie często ukochanego i mamę. Gwiazda nie ujawnia jednak wizerunku córki, dbając o jej prywatność. Co jakiś czas pokazuje Wandę, choć stara się do robić ze smakiem. 26 grudnia siedmiolatka miała nietypową prośbę, którą spełniła Szelągowska.

Dorota Szelągowska pokazała córkę. O to poprosiła ją Wanda

Dorota Szelągowska doczekała się dwójki dzieci - syna Antoniego, który aktualnie ma 24 lata, a także siedmioletniej córki Wandy. Starsza z pociech celebrytki robi już karierę w branży filmowej. Antoni Sztaba jest aktorem i mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Anieli", "13 dniach do wakacji" oraz "Przesmyku". Szelągowska dba o prywatność córki. Jeśli pojawia się na instagramowym profilu celebrytki, to nie możemy zobaczyć jej twarzy. Podobnie było na nagraniu z 26 grudnia. Wanda poprosiła mamę, by ta pokazała jej maskotkę przedstawiającą szczura. "Moja córka poprosiła, żebym wrzuciła jej szczurka na Instagram. Co niniejszym czynię" - napisała na filmiku Szelągowska.

W materiale widzimy pluszową zabawkę w kilku ujęciach. "Przed państwem szczurcio. Jeśli macie pytania, to zapytajcie tych, co mają córki. Wasze też mają prośby nieznoszące sprzeciwu?" - zapytała w opisie. W komentarzu Szelągowska podzieliła się szczegółami. "Czy Szczurcio ma przyszyty ogon i był już siedem razy w pralce? Być może" - przekazała z rozbawieniem. Wpis rozczulił fanów gwiazdy. "Jesteście oboje uroczy", "Wanda jest urocza. Fajny ten szczurek", "Mam słabość do pluszaków... Bardzo sympatyczny Szczurcio" - pisali internauci. 

 

Dorota Szelągowska przygotowywała z córką przysmak do szkoły

18 grudnia projektantka wnętrz pokazała, jak wraz z córką przygotowuje przysmak do szkoły. "Jak masz klasową wigilię i całe dwie godziny na wszystko, to naprawdę odpuszczasz sobie zakupy i czyścisz lodówkę. I to efektownie. I to są moje ulubione przepisy właśnie. Kto jeszcze pichci coś do szkoły w czwartkowy wieczór?" - czytamy w opisie nagrania. Mama z córką robiły wieniec z ciasta francuskiego. Na filmiku oczywiście nie widzimy Wandy, ale możemy usłyszeć jej głos. Siedmiolatka zapytana o to, co dziś robi, odpowiedziała: - Jakieś takie... - słyszymy. Szęlagowska w materiale wyznała jej miłość.- Kocham cię - powiedziała, a Wanda zrewanżowała jej się podobnym wyznaniem: - Ja ciebie też - wyszeptała. 

