Dorota Szelągowska oprócz tego, że prężnie działa jako projektantka wnętrz, rozwija również markę osobistą w mediach społecznościowych. Celebrytka chętnie dzieli się ujęciami z życia prywatnego. Publikuje również zabawne materiały, angażując w nie często ukochanego i mamę. Gwiazda nie ujawnia jednak wizerunku córki, dbając o jej prywatność. Co jakiś czas pokazuje Wandę, choć stara się do robić ze smakiem. 26 grudnia siedmiolatka miała nietypową prośbę, którą spełniła Szelągowska.

Dorota Szelągowska pokazała córkę. O to poprosiła ją Wanda

Dorota Szelągowska doczekała się dwójki dzieci - syna Antoniego, który aktualnie ma 24 lata, a także siedmioletniej córki Wandy. Starsza z pociech celebrytki robi już karierę w branży filmowej. Antoni Sztaba jest aktorem i mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Anieli", "13 dniach do wakacji" oraz "Przesmyku". Szelągowska dba o prywatność córki. Jeśli pojawia się na instagramowym profilu celebrytki, to nie możemy zobaczyć jej twarzy. Podobnie było na nagraniu z 26 grudnia. Wanda poprosiła mamę, by ta pokazała jej maskotkę przedstawiającą szczura. "Moja córka poprosiła, żebym wrzuciła jej szczurka na Instagram. Co niniejszym czynię" - napisała na filmiku Szelągowska.

W materiale widzimy pluszową zabawkę w kilku ujęciach. "Przed państwem szczurcio. Jeśli macie pytania, to zapytajcie tych, co mają córki. Wasze też mają prośby nieznoszące sprzeciwu?" - zapytała w opisie. W komentarzu Szelągowska podzieliła się szczegółami. "Czy Szczurcio ma przyszyty ogon i był już siedem razy w pralce? Być może" - przekazała z rozbawieniem. Wpis rozczulił fanów gwiazdy. "Jesteście oboje uroczy", "Wanda jest urocza. Fajny ten szczurek", "Mam słabość do pluszaków... Bardzo sympatyczny Szczurcio" - pisali internauci.

Dorota Szelągowska przygotowywała z córką przysmak do szkoły

18 grudnia projektantka wnętrz pokazała, jak wraz z córką przygotowuje przysmak do szkoły. "Jak masz klasową wigilię i całe dwie godziny na wszystko, to naprawdę odpuszczasz sobie zakupy i czyścisz lodówkę. I to efektownie. I to są moje ulubione przepisy właśnie. Kto jeszcze pichci coś do szkoły w czwartkowy wieczór?" - czytamy w opisie nagrania. Mama z córką robiły wieniec z ciasta francuskiego. Na filmiku oczywiście nie widzimy Wandy, ale możemy usłyszeć jej głos. Siedmiolatka zapytana o to, co dziś robi, odpowiedziała: - Jakieś takie... - słyszymy. Szęlagowska w materiale wyznała jej miłość.- Kocham cię - powiedziała, a Wanda zrewanżowała jej się podobnym wyznaniem: - Ja ciebie też - wyszeptała.