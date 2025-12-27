Socha na świątecznym spacerze z mężem i dziećmi. Ale urosły!

Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski od lat tworzą zgrany i szczęśliwy związek. Para poznała się jeszcze w wieku nastoletnim, a na ślubnym kobiercu stanęli w 2008 roku. Aktorka wraz z mężem doczekała się trójki dzieci: córek Zofii i Barbary oraz syna Stanisława. Cała rodzina mieszka w podwarszawskiej wilii i to właśnie tam spędzili oni święta bożego narodzenia. Choć przygotowaniom nie było końca, to okazuje się, że drugi dzień świąt rodzina postanowiła spędzić całkowicie na luzie. Małgorzata Socha podzieliła się uroczymi zdjęciami w sieci.

Tak Małgorzata Socha obchodzi drugi dzień świąt. "Bez pośpiechu, bez planu"

Małgorzata Socha prężnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej poczynania śledzi aż milion obserwujących. Aktorka co jakiś czas chętnie uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się z nimi chwilami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tak samo było i tym razem. W piątek 26 grudnia opublikowała kilka rodzinnych kadrów. Na pierwszym z nich widzimy całą rodzinę w komplecie. Małżeństwo wraz z dziećmi stoi na tle dużej i oświetlonej choinki. Dalej możemy zobaczyć, że tego dnia wybrali się na wspólny spacer, a następnie spędzili świąteczne chwile w zaciszu domowym. Warto też zauważyć, że dzieci Małgorzaty Sochy są coraz większe i bardzo podobne do znanej mamy.

Drugi dzień świąt. Bez pośpiechu, bez planu. Wspólny czas, domowe rozmowy i chwile, które zostają na długo. Życzę wam jeszcze więcej spokoju na te dni i na wszystko, co przed nami. Wesołych świąt

- napisała wyraźnie zadowolona na Instagramie. Nie trzeba było długo czekać, bo pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Internauci byli zachwyceni, a w stronę rodziny aktorki posypały się same miłe słowa. "Jacy uśmiechnięci! Wesołych świąt", "Ależ wspaniałe zdjęcie", "Piękna rodzinka" - czytamy.

Małgorzata Socha zorganizowała święta w domu. Wspólne gotowanie i przygotowania to dla niej tradycja

W ubiegłe święta bożego narodzenia Małgorzata Socha wraz z rodziną postanowiła wyjechać za granicę. Z perspektywy czasu aktorka nie była z tego powodu zadowolona. W związku z tym na tegoroczne zdecydowała się zostać w domu. - Spróbowałam i wiem, że tego nie lubię. Boże narodzenie w domku - powiedziała Plejadzie. Co więcej, to właśnie u niej odbyła się wigilijna kolacja. - Organizuję wigilię i bardzo to lubimy. Dzieci się bardzo cieszą i mają wielką frajdę z tego powodu. Lubimy, jak jest dom pełen ludzi, kiedy ten dom żyje, więc czekamy na naszą rodzinę z utęsknieniem. Będzie ciasno, ale u siebie. Jest nas dużo, więc myślę, że będzie super - dodała. Aktorka wyznała również, że w przygotowaniach i gotowaniu pomaga jej mama, córki oraz brat. Wygląda na to, że rodzinne tradycje oraz gotowanie są dla niej bardzo istotne. Wszystkie przepisy przekazała jej bowiem mama, a ona zamierza przekazać je swoim dzieciom. (Więcej na ten temat przeczytacie tutaj).