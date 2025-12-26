Natalia Kukulska zrobiła wyjątek i w święta podzieliła się z fanami kadrami z życia prywatnego. Z okazji Bożego Narodzenia artystka opublikowała w mediach społecznościowych post z życzeniami oraz serią rodzinnych zdjęć wykonanych w domu, przy świątecznie udekorowanej choince. Na fotografiach pojawiła się cała jej najbliższa rodzina: mąż oraz troje dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kukulska z dumą opowiada o dzieciach. Wkrótce czeka ją rozłąka z córką

Natalia Kukulska pokazała dzieci na święta. 20-letnia Anna zachwyciła w bordowej sukni

"Kochani, życzę wam takich świąt, jakich zapragniecie! Ale niech króluje życzliwość, dobro i nadzieja! W zdrowiu i dobrostanie… U nas wigilia wygląda jak z żurnala, ale zapewniam - jest jak w każdym domu trochę zgrzytów przed trochę nerwówki, zmęczenia, chaosu… ale potem okazuje się, że warto było przejść tę drogę, by cieszyć się sobą w pięknym otoczeniu. A zwierzęta w domu? Bezcenne… już one nam wczoraj powiedziały, co wiedziały. Aha... Było kolędowane na całego rzecz jasna! Uściski świąteczne dla Was. Boże Narodzenie - Oby słowo ciałem się stało!" - napisała Kukulska w świątecznym poście.

Na zdjęciach uwagę zwróciły dzieci Natalii Kukulskiej: 25-letni Jan, 20-letnia Anna oraz 8-letnia Laura. Szczególne zainteresowanie wzbudziła Anna, która zaprezentowała się w eleganckiej bordowej sukni. Warto przypomnieć, że Anna jest obecnie na studiach musicalowych w Londynie. Niedawno wygrała pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii Stankowej. Kadry, o których mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Natalia Kukulska pokazała dzieci na święta. 20-letnia Anna zachwyciła w bordowej sukni Otwórz galerię

Natalia Kukulska o córce Annie Dąbrówce. Tak reaguje na zarzuty o nepotyzm

Na początku grudnia Natalia Kukulska w rozmowie z Plejadą odniosła się również do medialnego zainteresowania swoją rodziną, zwłaszcza córką Anną, która rozwija własną artystyczną drogę. Wokalistka otwarcie mówiła o trudnych aspektach dorastania w znanej rodzinie. - Sytuacja naszej rodziny nie jest łatwa medialnie. Moja córka jest narażona na komentarze, że "może mama pomogła". To jest bardzo trudne. To nie jest jej wina. Znaczy wina w ogóle nie miała wpływu na to, że po prostu urodziła się w rodzinie artystycznej już znanej. Poza tym mama za nią nie zaśpiewała. Ona jest Anną Dąbrówką, nie Kukulską i mocno ją wspieram - wyznała piosenkarka.