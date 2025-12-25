Fit Lovers to para influencerów, którzy zasłynęli w mediach społecznościowych za sprawą treści poświęconych treningom i zdrowemu odżywianiu. W 2024 roku Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz wzięli ślub po 11 latach związku. W Boże Narodzenie małżonkowie przekazali fanom, że spodziewają się pierwszego dziecka. Na Instagramie opublikowali zdjęcia, na których widać influencerkę z zaokrąglonym brzuchem. "Najlepszy prezent" - podpisali post.

Fit Lovers podzielili się z fanami wyjątkowymi, świątecznymi kadrami, które odsłaniają prywatną stronę ich życia. Na opublikowanych na Instagramie zdjęciach widać szczęśliwych małżonków. Pamela została obwiązana wstążką, a obok niej w szampańskim nastroju pozował Mateusz. Para nie tylko uśmiechała się do obiektywu, ale też robiła różne zabawne miny, a na jednej z fotografii zakochani pokazali nawet zdjęcie USG. Publikacja spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów, którzy nie kryli swojej radości i podekscytowania z powodu nowego rozdziału w życiu influencerów. Wielu obserwatorów wysyłało ciepłe życzenia, dzieląc się pozytywnymi emocjami, co tylko podkreśliło, jak bardzo oczekiwany był ten moment przez społeczność Fit Lovers. "Gratulacje", "Pięknie!", "Najbardziej wyczekiwane dziecko 2026 roku", "Ale cudownie! Wiem, że tak się nie da, ale odpoczywajcie „na zapas" - pisali rozentuzjazmowani fani.

Fit Lovers podzielili wyjątkowymi zdjęciami ze ślubu. Pamela Stefanowicz pokazała imponującą suknię

Fit Lovers, którzy poznała się jeszcze w czasach studenckich, pokazali momenty z tej wyjątkowej uroczystości. Na udostępnionych na Instagramie ślubnych fotografiach widać m.in. moment, gdy nowożeńcy wsiadają do samochodu. W opisie pojawiło się krótkie: "No to jedziemy". Suknia Pameli przyciągała wzrok - gorset wysadzany kryształkami i wielowarstwowy tiulowy dół sprawiają, że kreacja wyglądała naprawdę spektakularnie. Mateusz wybrał nietypowy, kremowy garnitur, który uzupełnił aksamitną tasiemką zamiast klasycznego krawata. Fani szybko zaczęli gratulować parze w komentarzach. "Cieszę się waszym szczęściem! Życzę wam dużo miłości, bo zasługujecie na wszystko, co najlepsze!", "To było tylko kwestią czasu. Cudowni" - pisali fani w komentarzach.