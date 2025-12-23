Reese Witherspoon przez lata związana była z Ryanem Philippem. Owocem ich związku jest dwoje dzieci: Ava i Deacon. Para rozstała się w 2007 roku. Córka Reese, Ava, ma obecnie 26 lat. Reese co jakiś czas wrzuca do sieci kadry ze swoimi pociechami. Świąteczne zdjęcia bardzo zaskoczyły fanów. Wszystko przez podobieństwo mamy i córki.

Reese Witherspoon zapozowała z córką i się zaczęło. Jak dwie krople wody?

Nie da się ukryć, że córka aktorki to wykapana mama. Obydwie mają charakterystyczny kształt twarzy, z mocno zaznaczonym podbródkiem. Co więcej, mają również dokładnie ten sam uśmiech. Ava i Reese są jak dwie krople wody. Fani też to zauważyli. Przy okazji świątecznych zdjęć Ava zapozowała z mamą. Komentarze mówią same za siebie. "Musiałam się przypatrzeć dwa razy, bo nie wiedziałam, która to która! Wow, obie piękne", "Bliźniaczki", "Wyglądacie bardzo podobnie", "Twoja córka wygląda bardziej jak ty, niż ty sama", "Wyglądacie jak bliźniaczki", "Wow, ale mocne geny! To twoja bliźniaczka" - czytamy w komentarzach.

Reese Witherspoon ma na koncie dwa rozwody. To nie było łatwe

Reese Witherspoon poznała Ryana Phillippe’a w 1997 roku na swoim przyjęciu urodzinowym z okazji 21. urodzin. Zaręczyli się w 1998 roku, a ślub wzięli rok później w Charleston. Doczekali się dwójki dzieci - Avy i Deacona. Kariera Reese rozwijała się dynamicznie i przyniosła jej Oscara za rolę w filmie "Spacer po linie", podczas gdy zawodowa pozycja jej męża osłabła, co miało prowadzić do konfliktów. Na dodatek media rozpisywały się o rzekomych zdradach. Po informacji o pozwie rozwodowym aktor oświadczył: "Nie jestem ideałem, ale nie jestem winny wielu rzeczy, o które obecnie się mnie oskarża. Moim priorytetem zawsze było bezpieczeństwo mojej rodziny".

Rozwód ostatecznie nastąpił w 2007 roku. Reese w wywiadzie dla programu "Lorraine" wyznała, że jednym z powodów był jej młody wiek. "Wyszłam za mąż, gdy miałam 23 lata. Gdy skończyłam 27 lat, miałam już dwoje dzieci. Niczego bym nie zmieniła. Ale uważam, że czasami dobrze jest najpierw poznać siebie. Powiedziałam córce, że w wieku 25 lat zaczynamy znać siebie samych trochę lepiej" - wyznała aktorka. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.