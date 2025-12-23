Agnieszka Hyży wraz z mężem Grzegorzem tworzą patchworkową rodzinę. Razem wychowują wspólnego syna Leona, córkę prezenterki z poprzedniego małżeństwa - Martę oraz synów piosenkarza -Wiktora i Alexandra, których mamą jest była żona muzyka Maja Hyży. Dziennikarka i wokalista nie pokazują przy tym wizerunku pociech w mediach społecznościowych. Inne podejście do sprawy ma piosenkarka, która nie ma z tym problemu. Agnieszka Hyży wyznała, jak to wygląda z jej perspektywy.

Zobacz wideo Hyży spojrzała na Kurzajewskich i ma kilka wniosków. "Wiedzą, czego nie chcą"

Agnieszka Hyży jasno o pokazywaniu dzieci w mediach. "Grzegorz mówił, że nie wyraża na to zgody"

Prowadząca "halo tu polsat" odniosła się do tematu wizerunku pociech w rozmowie z Wirtualną Polską. Dziennikarz zapytał jej, jak reaguje na fakt, że w przeciwieństwie do niej i męża Maja Hyży pokazuje twarze dzieci w mediach. - Nikt mi nie dał mandatu do tego, żeby wypowiadać się na tematy związane z decyzjami dotyczącymi synów mojego męża. Uważam, że dzieci mają dwoje rodziców i absolutnie nie uzurpuję sobie prawa, żeby o czymkolwiek decydować - stwierdziła Hyży.

Dodała dalej, że wokalista nie krył jednak swojego podejścia do tej sprawy i wraz z nim zamierza się tego trzymać. - Takie są fakty, że tam dzieci są pokazywane, a u nas nie. Nie jest tajemnicą, bo Grzegorz o tym mówił, że nie wyraża na to zgody. Apelował również do mediów, żeby to uszanowały. I to nie wynika z żadnej złośliwości czy konfliktu rodzicielskiego, tylko z odpowiedzialności oraz ochrony wizerunku i prawa do prywatności dzieci - skomentowała prezenterka. Stwierdziła na koniec, że choć w mediach twarze synów Hyżego są już znane, ona wciąż nie zamierza ich pokazywać na swoich profilach. - Ja wiem, że to śmieszne, bo mi ludzie piszą, że i tak wszyscy wiedzą, jak oni wyglądają. Okej, tylko że ja nie chcę przykładać do tego ręki - wyznała Agnieszka Hyży.

Agnieszka Hyży zapozowała z nastoletnią córką. Fani byli zachwyceni

Podobnie jak w przypadku synów męża Hyży nie pokazuje również twarzy swojej córki Marty. Od czasu do czasu dzieli się jednak fotografiami z nastolatką. W październiku dziennikarka udała się z rodziną na wakacje i to właśnie z nich opublikowała kadr z 12-latką. "Sen nocy październikowej. Mama i córka. Patrzę na nią… Na moją małą, coraz większą!" - podpisała zdjęcie Hyży. Choć obserwatorzy nie mogli zobaczyć twarzy Marty i tak podzielili się w komentarzach miłymi wpisami. "Pięknie wyglądacie", "Cudowny widok" - pisali fani Hyży.