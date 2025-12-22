Chris Rea, autor kultowych utworów takich jak "Road to Hell", "Looking for the Summer" i "Driving Home for Christmas", zmarł 22 grudnia w wieku 74 lat. Jak przekazała rodzina, artysta odszedł spokojnie w szpitalu, otoczony bliskimi, po krótkiej chorobie. Pogrążone w żałobie są m.in. żona Joan i ich dwie córki - Josephine i Julia.

Chris Rea poznał przyszłą żonę w wieku 17 lat. Razem z Joan doczekał się dwóch córek - Josephine i Julii

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego ukochanego Chrisa. Odszedł dziś spokojnie w szpitalu po krótkiej chorobie, otoczony rodziną" - napisały jego córki w oświadczeniu podpisanym także przez żonę. Chris Rea pochodził z rodziny o włosko-irlandzkich korzeniach. Jego ojciec był włoskim imigrantem, który po II wojnie światowej osiedlił się w Wielkiej Brytanii. Artysta już od młodości zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale zawsze mógł liczyć na wsparcie najbliższych. Z żoną Joan, którą poznał w wieku 17 lat, spędził praktycznie całe życie. - Zawdzięczam jej całą swoją edukację - wcześniej ledwo umiałem czytać. To cudowne, że gdy zostajemy tylko we dwójkę, to nadal zachowujemy się jak para - powiedział o żonie w rozmowie z "Daily Mail" w 2017 roku. Para doczekała się dwóch córek - Josephine, urodzonej w 1983 roku, oraz młodszej o sześć lat Julii.

Pierwsza z córek zajmuje się historią sztuki i wykłada m.in. we Florencji, natomiast Julia ukończyła studia na Uniwersytecie St Andrews. Obie córki były dla Chrisa Rea ważnym źródłem inspiracji - swoje uczucia wobec nich wyraził w piosenkach "Josephine" i "Julia". Pierwsza z nich dotarła na 13. miejsce Listy Przebojów Programu III Polskiego Radia (1985). Na liście tej spędziła 12 tygodni.

Chris Rea miał problemy zdrowotne. Mówił o nich otwarcie

W ostatnich latach życia Chris Rea zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Chorował m.in. na raka trzustki i cukrzycę, przeszedł zapalenie otrzewnej, a w 2017 roku ujawniono, że musi przyjmować insulinę aż siedem razy dziennie. Choroby dotknęły wiele narządów, w tym jelito grube, wątrobę i woreczek żółciowy.