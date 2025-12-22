Joanna Opozda z sukcesem łączy życie zawodowe z opieką nad synem. Aktorka nie ukrywa jednak, że gdyby nie pomoc jej mamy, nie byłoby to takie łatwe. "Ja naprawdę wspieram każdą mamę i przytulam, bo wiem, jak trudno jest połączyć pracę z wychowywaniem dziecka. Ja, gdyby nie moja mama, miałabym zdecydowanie ciężej. Dzięki mojej mamie mogę wrócić do obowiązków zawodowych" - opowiadała w rozmowie z Jastrząb Post. Opozda każdą wolną chwilę spędza ze swoim synem. Ostatnio zabrała Vincenta na jarmark świąteczny. Uroczymi zdjęciami pochwaliła się na Instagramie.

Joanna Opozda zabrała syna na jarmark. Chłopiec rośnie jak na drożdżach

Aktorka nigdy nie pokazuje twarzy Vincenta. Mimo wszystko chłopiec bardzo często pojawia się na jej profilu na Instagramie. Jedna z internautek zwróciła ostatnio Opoździe uwagę. "Po co pokazywać zdjęcie z dzieckiem, jak nie publikujecie ich twarzy? To i tak zostanie… Głupie wykorzystywanie dziecka do zdjęcia" - pisała. Na komentarz aktorki nie musiała długo czekać. "Dziecko jest częścią mojego życia i nie da się go z tego życia 'wyciąć'. Chronię jego wizerunek, zasłaniając twarz - to moja świadoma decyzja. Nie oczekuję zrozumienia od osób, którym brakuje wyobraźni" - wyjaśniła. Opozda nie wydaje się przejmować takimi komentarzami. 21 grudnia na jej profilu pojawiły się kolejne zdjęcia z synem, tym razem z warszawskiego jarmarku. Chłopiec pozował z mamą wystrojony w puchową kurtkę w zwierzęce motywy. Trzeba przyznać, że Vincent jest już naprawdę bardzo wysoki,. Przypomnijmy, że w tym roku obchodził trzecie urodziny.

Joanna Opozda w długim płaszczu. Internauci nie szczędzili jej komplementów

Mnóstwo zachwytów wzbudziła stylizacja aktorki. Opozda wybrała się na jarmark w czarnym, obcisłym kombinezonie i stylowym płaszczu. Do tego dobrała wysokie kozaki. W komentarzach zaroiło się od komplementów. "Asiu, wyglądasz cudownie", "Piękny płaszcz, skąd taki?", "Najpiękniejsza polska aktorka", "Fajnie tak wyjść na miasto i wyglądać jak z reklamy", "Świetna figura" - pisali.