Anna Lewandowska i Robert Lewandowski latami ukrywali wizerunki córek. Kiedy publikowali w sieci zdjęcia Klary i Laury dziewczynki albo stały tyłem, albo miały zakryte twarze emotkami. Nie da się jednak ukryć, że czasem dochodziło do wpadek i zapominali na przykład, że w kadrze są też lustra. Teraz zarówno trenerka, jak i piłkarz z dumą chwalą się kadrami, na których widać ośmioletnią Klarę i pięcioletnią Laurę. Ostatnio Lewa zdecydowała się na uroczy gest dla swoich córek.

Anna Lewandowska zrobiła sobie tatuaż. To specjalnie dla córek

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Anna Lewandowska uznała, że nieco wcześniej sprawi sobie swego rodzaju podarunek. W mediach społecznościowych wyznała, że zrobiła sobie nowy tatuaż. Nie jest to pierwsza taka sytuacja, bo trenerka fitness ma już kilka dziar na ciele. Ten malunek zadedykowała jednak swoim córkom. Na jej przedramieniu pojawiły się imiona Klary i Laury. Łączy je urocze serduszko. Okazało się, że narysowały je właśnie dziewczynki. "Gwiazdkowy prezent i serce namalowane przez moje dzieci" - czytamy na InstaStories. Lewa zdradziła, że to już ósma dziara autorstwa tatuatorki z Barcelony. Podoba wam się?

Anna Lewandowska piecze pierniki. To jej tradycja świąteczna

Anna Lewandowska pokazała w mediach społecznościowych rodzinne kadry. Bliscy celebrytki zaangażowali się w robienie pierników. Wszyscy z chęcią przygotowywali smakołyki. Na wideo znalazł się nawet Robert Lewandowski, który zajadał się ciastkiem. To nie pierwszy raz, gdy Lewa urządza robienie pierników. Trenerka fitness zrobiła już piernikowy wieczór ze swoimi przyjaciółkami. Wskoczyła w czerwoną sukienkę i zabrała się do pracy, o czym pisaliśmy TUTAJ. Wśród gości, którzy pojawili się na piernikowym spotkaniu, znalazły się m.in. Zofia Zborowska, Magdalena Pieczonka, Małgorzata Bachleda-Curuś oraz Paulina Krupińska. Warto jednak zaznaczyć, że w świątecznej zabawie uczestniczyło znacznie więcej osób. ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska o cieniach bycia żoną Lewego. Takich słów w rozmowie z Kwaśniewską nikt się nie spodziewał