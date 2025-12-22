Tomasz Kot jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Tą samą ścieżką zawodową postanowiła pójść jego córka Blanka. 18-latka wystąpiła w kilku produkcjach. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w takich serialach, jak "Pati" oraz "Wielka woda". Zaliczyła także swój debiut na ściankach. W nowym wywiadzie dla RMF FM Tomasz Kot opowiedział o karierze córki oraz wspomniał o tym, czym zajmuje się jego syn Leon.

Tomasz Kot wspomniał o dzieciach. "Ewidentnie mają wielki talent"

W wywiadzie Kot został zapytany o to, czy miał obawy związane z karierą Blanki. - Oczywiście, że tak. Miałem obawy, bo bardzo kocham swoje dzieci. (...) I staram się spojrzeć tak uczciwie na pełne spektrum sprawy. Tym bardziej że ja nie byłem w ich sytuacji - zaczął. Aktor stara się jak najlepiej doradzać swoim pociechom. - W mojej rodzinie nikt nigdy wcześniej nie był aktorem, nie wybierał nawet takiego artystycznego kierunku. I to też im uczciwie mówię: słuchajcie, cokolwiek się nie wydarzy, jest jakaś narracja nakreślona, trzeba uczciwie pracować, iść do przodu. Bo ewidentnie mają wielki talent. I jedno, i drugie - wyjawił i wspomniał o zainteresowaniach syna Leona. - Zdał do liceum filmowego i bardzo rozkręca ten swój młyn artystyczny - skwitował.

Blanka Kot o porównaniach do taty. "To jest nieuniknione"

W lipcu Blanka Kot opowiedziała o pracy w branży aktorskiej. Czy radziła się swojego doświadczonego taty? "Mam wrażenie, że w show-biznesie jestem w takim małym ułamku, że nie potrzebowałam jakiegoś prowadzenia przez to (....). Myślę, że pewnie odbędzie się taka rozmowa, bo jak będzie kolejna premiera, na której będę jako aktorka, to pewnie zapytam go o jakieś wskazówki, ale staram się raczej sama sobie to nawigować" - powiedziała dla tvn.pl. Blanka Kot zdaje sobie sprawę z tego, że zawsze będzie łączona ze swoją rodziną. "Wiem, że będą oczywiście takie porównania, to jest nieuniknione, to jest naturalne, myślę. Bardziej staram się sama wykształtować to, jak sobie poradzę z tymi rzeczami, bo też mamy inne mechanizmy z tatą" - skwitowała.