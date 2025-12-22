Od dłuższego czasu krążą plotki na temat konfliktu w rodzinie Beckhamów. David i Victoria mają być rzekomo skłóceni z najstarszym synem – Brooklynem. Daily Mail poinformował nawet ostatnio, że celebrycka para zdecydowała się na radykalny krok i przestała obserwować swojego pierworodnego na Instagramie. Niespodziewanie głos w sprawie zabrał najmłodszy z synów. Cruz zdradził, jak sytuacja wygląda naprawdę.

Cruz Beckham nie wytrzymał. Skomentował doniesienia o rodzinnym konflikcie

Wszystko wskazuje na to, że Cruz Beckham ma już dość medialnych spekulacji na temat konfliktu między Victorią i Davidem a ich najstarszym synem. Na swoim instagramowym profilu odniósł się do ostatniego artykułu Daily Mail, w którym poinformowano, że projektantka i piłkarz przestali obserwować Brooklyna na Instagramie. Okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. To Brooklyn miał zablokować rodziców, a także młodszego brata.

Nieprawda. Moi rodzice nigdy nie przestaliby obserwować swojego syna… Ustalmy fakty. Zostali zablokowani… Tak jak ja

- wyjaśnił Cruz. Użytkownicy Instagrama nie otrzymują powiadomień o zablokowaniu i nadal mogą zobaczyć polubienia oraz komentarze pod postami udostępnionymi przez osobę, która ich zablokowała. Blokada oznacza jednak automatyczne usunięcie z grona obserwowanych i obserwujących.

Najmłodszy syn Beckhamów popadł ostatnio w tarapaty. 20-latek stracił bowiem prawo jazdy, które uzyskał zaledwie dwa lata temu. Jak się okazało przyczyną były mandaty za przekroczenie prędkości. Wnioskując po jego wpisach na Instagramie, Cruz wydaje się jednak pogodzony ze swoim losem. Celebryta będzie musiał ubiegać się o tymczasowe prawo jazdy, a następnie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Oznacza to więc, że minie sporo czasu, zanim zasiądzie za kierownicą jednego ze swoich samochodów. Syn Beckhamów zaraz po uzyskaniu dokumentu zaczął bowiem poszerzać swoją kolekcję aut. W jego garażu znajdują się między innymi bordowy Land Rover, a także srebrny Mercedes z lat 80.