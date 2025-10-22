Agnieszka Kaczorowska jest cały czas na językach. Emocje wzbudzało jej rozstanie z Maciejem Pelą, z którym doczekała się dwóch córek, Emilii i Gabrieli. Obecnie wielu interesuje się jej związkiem z Marcinem Rogacewiczem. Tancerka i aktor są nie tylko parą prywatnie, ale i w programie "Taniec z gwiazdami". W ostatnim odcinku wykonali cha-chę, którą oglądaliśmy przed laty w programie w wykonaniu Julii Wieniawy i Stefano Terrazzino. Dla celebrytki był to wyjątkowy występ. Wszystko dlatego że z widowni obserwowała ją starsza córka.

Agnieszka Kaczorowska opublikowała poruszający wpis. Córka oglądała ją na żywo na parkiecie

Za wspomnianą cha-chę Kaczorowska i Rogacewicz otrzymali 40 punktów, co było dowodem na to, że zachwycili jurorów programu. Okazuje się, że w trakcie tańca celebrytce kibicowała starsza z córek, Emilia. To wzbudziło w Kaczorowskiej sporo emocji, czym podzieliła się w poście na Instagramie. "Robienie tego co się kocha z tym kogo się kocha i dla tych, których się kocha, to wielkie szczęście…" - zaczęła. "Na ostatnim live "Tańca z gwiazdami" pierwszy raz była moja córeczka (starsza, bo młodsza o tej porze śpi). Tak się cieszę, że dziewczyny mogą widzieć, jak tańczę, że widzą, ile trzeba włożyć w to pracy, że widzą, ile mam w tym radości" - podkreślała tancerka. "Chcę im pokazać, że życie z pasją i z odwagą do realizacji swoich marzeń jest wspaniałe i że zawsze jak życie daje cytrynę, to można z niej zrobić lemoniadę. Szykujemy się do kolejnej niedzieli, aby spełniać kolejne marzenia…" - podsumowała Kaczorowska we wpisie.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zawarli ugodę. Poznaliśmy jej treść

Jak przekazał "Super Express", na początku listopada ma odbyć się rozprawa rozwodowa Kaczorowskiej i Peli. Okazuje się, że tancerze już uzgodnili, jak będzie wyglądał podział majątku. Chcą "załatwić sprawę" rozwodu jak najszybciej. Ustalili szczegóły dotyczące ugody rozwodowej. Obejmuje ona m.in. naprzemienną opiekę nad córkami oraz fakt, że to do Peli trafi dom pary. "Nie było łatwo im się dogadać, ale ze względu na dobro dzieci zrobili to i mają nadzieję, że nic się już nie zmieni" - czytamy na łamach tabloidu.