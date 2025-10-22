12-letnia North West, najstarsza córka Kim Kardashian i Kanye Westa, po raz kolejny stała się bohaterką internetowej dyskusji. Dziewczynka zaprezentowała na TikToku kontrowersyjny wizerunek. Pokazała się z tatuażami na twarzy, czarnymi nakładkami na zębach, kolorowymi soczewkami i... niebieskimi włosami.

REKLAMA

Zobacz wideo Woliński o Top Model 14, weselach i Rzeźniczaku. Tak podsumował jego styl

North West pokazała się w sieci z tatuażami na twarzy. Internauci nie kryli oburzenia

Pod kilkoma nagraniami, które wrzuciła do sieci córka Kardashian, niemal natychmiast pojawiły się reakcje internautów. "Co Kim sobie myśli, pozwalając jej na takie przebieranki?", "Ona potrzebuje pilnej interwencji!" - pisali użytkownicy TikToka, zarzucając celebrytce brak rozsądku w wychowaniu dziecka. Część fanów zwróciła także uwagę na fakt, że North ma dopiero 12 lat, a jej stylizacje coraz bardziej przypominają te, które zwykle wybierają dorosłe gwiazdy, grające rockową muzykę, a nie dzieci w jej wieku. W obronie Kim Kardashian stanęła jednak część komentujących, którzy zwracali uwagę, że North od najmłodszych lat dorasta w świetle reflektorów i też nic dziwnego, że wyraża swój młodzieńczy bunt poprzez modę. Co ciekawe, aktualnie komentarze pod nagraniami Noth West są już wyłączone. Czy za tę decyzję odpowiada Kim Kardashian, która nie chciała, aby jej córka była oceniana przez internautów?

North West już wcześniej wzbudzała medialne zainteresowanie. Zdecydowała się na rockową stylizację

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, gdy córka Kim Kardashian wzbudza kontrowersje swoim wyglądem. Kilka miesięcy temu internet obiegły zdjęcia dziewczynki z Rzymu, gdzie paparazzi przyłapali ją z... kolczykiem w palcu, gorsecie i punkowej spódnicy. Jak zauważyli obserwatorzy, North nosiła tzw. piercing jednopunktowy, czyli ozdobę, która nie ma klasycznego wejścia i wyjścia jak tradycyjny kolczyk. Specjaliści ostrzegają, że tego typu biżuteria wiąże się z dużym ryzykiem infekcji i powikłań. Na zdjęciach fani dopatrzyli się nawet zaczerwienienia wokół miejsca przekłucia, co tylko spotęgowało falę oburzenia.