Olga Frycz doczekała się dwóch córek. Jej starsza pociecha, Helena, we wrześniu skończyła siedem lat. 21 października influencerka ujawniła na Instagramie, że czwarte urodziny świętowała właśnie jej młodsza córka. "Moja wielka miłość ma już cztery lata!" - napisała wzruszona Frycz w instagramowym poście.

Olga Frycz pokazała młodszą córkę z okazji jej urodzin

W poście, który Olga Frycz opublikowała na Instagramie, znalazło się kilka zdjęć jej młodszej córki. Na pierwszym z nich widać, jak Zosia daje mamie buziaka. Na kolejnym dziewczynka pozuje w spektakularnej, różowej sukience księżniczki. Na ostatnim opublikowanym przez influencerkę kadrze można zobaczyć z kolei jej narzeczonego Alberta Kosińskiego, który zaplata Zosi warkocze. Olga Frycz nie pokazuje w mediach społecznościowych twarzy córek i nie zrobiła tego również tym razem. Podzieliła się za to osobistym wpisem z okazji urodzin młodszej pociechy. "Zosia - hip-hopowa księżniczka. Nasza królowa dzwonów i warkoczy. Każdy jej taniec, śmiech i spojrzenie sprawiają, że świat świeci jaśniej. Kocham najbardziej na świecie" - napisała dumna mama.

Olga Frycz wsparła narzeczonego po rezygnacji Mai Bohosiewicz z "Tańca z gwiazdami"

Olga Frycz i Albert Kosiński w styczniu tego roku ogłosili zaręczyny. We wrześniu z kolei influencerka podzieliła się kolejną radosną informacją, że ona i jej partner spodziewają się dziecka. "Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan" - napisała na Instagramie. Albert Kosiński jest tancerzem doskonale znanym widzom "Tańca z gwiazdami". Miał okazję zaprezentować się również w emitowanej obecnie edycji show, jednak jego udział w tanecznym show nie trwał długo. Kosiński musiał pożegnać się z formatem po piątym odcinku ze względu na rezygnację Mai Bohosiewicz, której partnerował na parkiecie. Celebrytka odeszła z "Tańca z gwiazdami" ze względu na kontuzję. Olga Frycz, która od początku wspierała ukochanego w programie, zareagowała również, gdy Bohosiewicz ogłosiła swoją decyzję. "Super, że będziemy cię mieć trochę więcej teraz w domu, ale tańcz dla nas, tańcz dla ludzi jak najwięcej! Bo ludzie cię uwielbiają, a my cię kochamy. Jesteś najlepszy" - napisała na Instagramie.