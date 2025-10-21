Naturalna Shakira przyłapana przez paparazzi. Uwagę zwraca nietypowa fryzura

Shakira jest niekwestionowaną gwiazdą muzyki i jedną z najpopularniejszych piosenkarek wszechczasów. Przez lata muzycznej działalności udało jej się zgromadzić wokół siebie tysiące fanów i zyskała popularność niemalże w każdym zakątku świata. Mimo ostatnich dość sporych zawirować w życiu prywatnym gwiazda nie zwalnia tempa, dalej nagrywa nowe kawałki, a także jeździ w trasy. Mimo natłoku pracy i zobowiązań Shakira stara się poświęcać też sporo czasu i uwagi swoim synom. Ostatnio paparazzi przyłapali ich na plaży. Nie do wiary, jak się wygłupiali. Musicie to zobaczyć.

Zobacz wideo Shakira śpiewa z fanami diss na Pique. Przyszli pod jej dom

Shakira przyłapana razem z synami. Cali w skowronkach wybrali się na plażę

Niegdyś Shakira i Gerardem Piqué tworzyli jeden z najpopularniejszych związków w show-biznesie i uchodzili niemal za nienaganną parę. Czar prysł w czerwcu 2022 roku, gdy para rozstała się po 12 latach związku. Rozstanie było bardzo medialne, a paparazzi śledzili niemal każdy ich krok. W tym wszystkim znalazło się też dwoje dzieci. Milan, który przyszedł na świat w 2013 roku oraz jego dwa lata młodszy brat Sasha. Niedługo po rozstaniu Shakira i Piqué podpisali układ, w którym gwiazda otrzymała całkowitą opiekę nad synami, a piłkarz ma prawo do ich częstych odwiedzin.

Choć zarówno Shakira, jak i Piqué cieszą się sławą, to swoje dzieci starają się skrupulatnie chronić przed blaskiem fleszy i reflektorów. Rzadko można spotkać ich gdzieś w towarzystwie pociech, a media społecznościowe przepełniają bardziej momenty zawodowe niż prywatne. Ostatnio udało się jednak przyłapać piosenkarkę razem z synami. Shakira została uchwycona w drodze na plażę, a następnie nad oceanem. Wygląda na to, że gwiazda mogła pozwolić sobie na dzień przerwy i odpoczynku. Zdecydowała się spędzić ten czas z dziećmi i zabrała Milana i Saszę na plażę. Na zdjęciach możemy zobaczyć, jaka cała trójka bawi się w piasku i wygłupia nad wodą. Wszystko wskazuje na to, że spędzili razem cudowny czas na łonie natury. Po ich uśmiechach możemy wnioskować, że humory im dopisywały, a atmosfera była świetna.

Shakira na plaży w naturalnej odsłonie. Taki widok to rzadkość

Warto też zwrócić uwagę na ubiór wokalistki. Tym razem był on dość luźny. Gwiazda postawiła na długą i oversizową koszulkę sportową w błękitnej barwie. Do tego dobrała krótkie białe shorty. Miała też białe sneakersy za kostkę, a także niebieską czapkę z daszkiem. Zaplotła też dwa warkocze i zaprezentowała się w wersji saute, całkowicie bez makijażu. Trzeba przyznać, że w tak naturalnym wydaniu nieczęsto możemy ją oglądać. Trzeba przyznać, że wyglądała świetnie. A wam jak się podobała stylizacja gwiazdy? Dajcie znać w naszej sondzie!