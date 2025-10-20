Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz występują razem w "Tańcu z gwiazdami". Para już w pierwszym odcinku wyznała, że jest razem w związku. Duet, który walczy o Kryształową Kulę w najnowszej edycji, cały czas jest śledzony przez widzów. Zakochani w ostatnim odcinku ponownie poszli na całość. Gorący pocałunek Kaczorowskiej i Rogacewicza, którzy otrzymali aż 40 punktów za swój taniec, wywołał duże poruszenie. Na sali była obecna Emilia, córka Kaczorowskiej. Teraz wyszło na jaw, jakie relacje ma Rogacewicz z pociechami ukochanej.

REKLAMA

Zobacz wideo Rogacewicz i Kaczorowska nie mają konkurencji? To myślą o innych parach

Marcin Rogacewicz o relacjach z córkami Agnieszki Kaczorowskiej. Wymowna reakcja na pytanie

W rozmowie z Pudelkiem Agnieszka Kaczorowska wyznała, że Emilia i Gabrysia, czyli jej córki, miały okazję obserwować próby taneczne. Starsza córka widziała wirującą mamę również na żywo. - Emilka jak jest z babcią, czyli z moją mamą, to ogląda, aż my nie zatańczymy. Czyli pokazała mi przez te pierwsze pięć odcinków, że ona jest w stanie wytrzymać tego całego live'a i nie zasypia. No bo Gabrysia to tam od dwudziestej śpi i nie ma mocnych - wyznała. Reporterka Pudelka zwróciła uwagę na to, że Rogacewicz machał do starszej córki Kaczorowskiej z widowni. Wówczas mężczyzna został zapytany o relacje z dziećmi ukochanej. - To nie są tematy, na które Marcin lubi opowiadać - wyznała tancerka. -To nie pociągniesz mnie za ten język, ale pomidor mówiłem wiele razy... Bardzo powiem ci, że fajnie by było, gdybyś zadała mi kolejne pytanie - skwitował Rogacewicz. Co sądzicie?

Agnieszka Kaczorowska o "Tańcu z gwiazdami". To ustaliła z partnerem

Jeden z odcinków "Tańca z gwiazdami" był rodzinny. Agnieszka Kaczorowska przyznała wówczas, że przygotowanie choreografii, która opowiada prawdziwą historię, wymaga o wiele więcej niż stworzenie tanecznego show. Wraz z Marcinem Rogacewiczem postawiła na szczerość. Nie da się ukryć, że było to dużo wyzwanie."Wiecie co…? O wiele trudniej opowiada się prawdziwe historie i bazuje na prawdziwych emocjach, niż kreuje postaci, role, taneczne spektakle… Postanowiliśmy sobie jednak z @marcin_rogacewicz, że jak tańczyć w tym programie, to tylko autentycznie i szczerze. O nas. Dla nas. I dla was jednocześnie" - napisała na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Kaczorowska i Rogacewicz już tego nie ukrywają! Pokazali dom, który wykańczają wspólnie