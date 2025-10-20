Enrique Iglesias i Anna Kurnikowa od ponad dwudziestu lat są parą. Zakochani bardzo dbają o swoją prywatność. Fani nie wiedzą wielu rzeczy o ich związku, bo oboje stronią od udzielania wspólnych

wywiadów czy publikowania wspólnych zdjęć. Z dala od mediów starają się także wychowywać dzieci. Para doczekała się trójki - bliźniaków Lucy i Nicholasa, a także Mashy. Niedawno w sieci pojawiła się radosna wiadomość. Rodzina wkrótce się powiększy. Anna Kurnikowa opublikowała pierwsze zdjęcie od dłuższego czasu.

Anna Kurnikowa spodziewa się czwartego dziecka! Opublikowała zdjęcie

Anna Kurnikowa zyskała popularność jako tenisistka, ale od początku jej kariery zainteresowanie wzbudzało także jej życie prywatne. Kurnikowa i Iglesias wraz z trójką dzieci mieszkają dziś w Miami. W 2017 roku para powitała bliźniaki, Lucy i Nicholasa, a trzy lata później urodziła się ich córka, Maria. Niedawno hiszpańskie media informowały, że była tenisistka spodziewa się kolejnego dziecka. W mediach społecznościowych pojawiło się nowe zdjęcie. Anna Kurnikowa opublikowała je po naprawdę długim czasie. Fotografia przedstawia ją samą wraz z trójką dzieci. Wygląda na to, że rodzina przygotowuje swoje kostiumy na Halloween.

Anna Kurnikowa jest w ciąży. Została przyłapana przez fotoreporterów

Fani byli zachwyceni nowym kadrem Anny Kurnikowej z dziećmi. "Uwielbiam to! Wesołego Halloween! Dzieci stają się coraz większe, super kostiumy", "Ale słodkie! Czekamy na kolejne", "Urocze, super, że znowu wrzucasz zdjęcia" - czytamy w komentarzach. Nie jest to pierwszy raz, gdy zdjęcia byłej tenisistki pojawiły się w sieci. Ostatnio Kurnikowa została przyłapana też przez paparazzich. Odbierała ze szkoły syna. Szczególną uwagę przyciągała jej torebka od Chanel, której cena wynosi około 20 tysięcy złotych.