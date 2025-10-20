Marcin Gortat w 2020 roku zakończył karierę sportową i od tamtej pory skupia się na życiu prywatnym. Koszykarz od sześciu lat związany jest z Żanetą Stanisławską. Para stanęła na ślubnym kobiercu wiosną 2021 roku, jednak informacja ta ujrzała światło dzienne kilka miesięcy po ceremonii. Obecnie małżonkowie oczekują narodzin dziecka. "Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Cieszę się, że mogę powiedzieć... wkrótce zostaniemy rodzicami" - napisał Gortat na Instagramie. Płeć wyjawili natomiast w "Pytaniu na śniadanie". Okazuje się, że do rozwiązania jest już coraz bliżej, a Żaneta Gortat-Stanisławska wraz z bliskimi przyjaciółkami postanowiła zorganizować baby shower. Relację z imprezy opublikowano w mediach społecznościowych.

Żaneta Gortat-Stanisławska wyprawiła baby shower. Tylko spójrzcie na jej sukienkę

Nie jest tajemnicą, że Marcin Gortat wraz z żoną chronią prywatność i stronią od światła fleszy i blasku reflektorów. Na ich instagramowych kontach o wiele łatwiej znaleźć jest treści związane z ich pracą niż kadry z życia codziennego. Czasami zdarza im się jednak zrobić mały wyjątek. Tak właśnie było w przypadku przyjęcia baby shower. Żaneta Gortat-Stanisławska opublikowała post, w którym uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała kilka prywatnych ujęć.

Całe przedsięwzięcie odbyło się w popularnej warszawskiej restauracji, a wśród zaproszonych osób znalazła się m.in. Ewa Chodakowska, która przyjaźni się z żoną byłego koszykarza. W związku z tym, że para spodziewa się syna, to motywem przewodnim był kolor niebieski. Żaneta Gortat-Stanisławska miała długą suknię w błękitnym odcieniu ze sporym dekoltem, a także lekkim rozszerzeniem u dołu. Wrażenie robiły również ozdoby restauracji. Na stołach pojawiły się balonowe dekoracje, a także małe bukieciki kwiatów. Na opublikowanych zdjęciach możemy zobaczyć również, że atmosfera panująca na przyjęciu była luźna i rodzinna. Nie brakuje uśmiechów i czułych gestów.

Żaneta Gortat-Stanisławska relacjonuje baby shower. "Nasz mały Marcin Junior"

Żona byłego koszykarza opublikowała nie tylko serię zdjęć, ale i poruszający wpis. "Celebracja małych cudów i wielkich emocji. Tyle śmiechu, wzruszeń i ciepła w jednym dniu, że trudno to opisać słowami. Dziękuję wam za obecność, to właśnie ona była dla mnie najcenniejsza! Nie chodzi o dekoracje czy prezenty (choć każdy był przepiękny), ale o czas spędzony razem, o serdeczność, rozmowy i energię, którą czuć było w powietrzu. Little baby, czyli nasz mały Marcin Junior, też nie pozostawał obojętny, kopał ze szczęścia przez większość spotkania. Dziękuję wam za dobro, które tworzycie samą obecnością. To był dzień, który zostanie ze mną na długo!" - napisała wyraźnie szczęśliwa pod postem. Na odzew internautów nie trzeba było długo czekać. "Piękne zdjęcia, ogląda się z wielkim uśmiechem", "Gratulacje, Żaneta! Wyglądasz na mega szczęśliwą", "Tyle pozytywnej energii w tym zdjęciu, przepiękny czas" - czytamy w sekcji z komentarzami.