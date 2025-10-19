Agnieszka Hyży dała się poznać jako prezenterka. Aktywnie angażuje się w swoje życie zawodowe. Nigdy jednak nie ukrywała, że życie rodzinne jest dla niej priorytetem. Agnieszka i Grzegorz Hyży tworzą małżeństwo od 2015 roku. Para wychowuje syna Leona oraz córkę Martę, która pochodzi z pierwszego małżeństwa dziennikarki z Mikołajem Witem. 12-letnia pociecha kobiety niedawno wyjechała z nią na wakacje. Wspólne ujęcia mogą szokować!

Agnieszka Hyży zapozowała z córką. 12-latka prawie ją przerosła!

Agnieszka Hyży dba o to, aby jej dzieci były bezpieczne w przestrzeni mediów społecznościowych. Z tego powodu nie publikuje zdjęć z ich twarzami. Co jakiś czas chwali się jednak wspólnymi kadrami. Ostatnio wrzuciła ujęcia z 12-letnią Mają. Fani nie mogli zobaczyć twarzy nastolatki. Widać za to było, że mama i córka ubrały się dokładnie w te same kreacje: czarne sukienki. Nie sposób nie zauważyć, że pociecha Hyży prawie ją przerosła! "Sen nocy październikowej. Mama i córka. Patrzę na nią… Na moją małą, coraz większą!" - czytamy w opisie. "Pięknie wyglądacie", "Cudowny widok" - pisali fani.

Agnieszka Hyży o ciemnych stronach macierzyństwa. Nie ma lekko

Prezenterka wielokrotnie podkreślała, jak wielkim szczęściem są dla niej dzieci. Nie zamierza jednak ukrywać, że macierzyństwo posiada swoje ciemne strony i bywa "bardzo trudne". Postanowiła opowiedzieć o tym nieco więcej. - Wydawało mi się, że im dzieci będą starsze, tym będzie prościej, ale tak nie jest. W dodatku z mężem mamy jeszcze malutkie dziecko, które pozytywnie wywróciło nasze życie do góry nogami. Mam świadomość upływu czasu i tego, że szybko umykają nam pewne momenty z dziećmi, które już nie wrócą. Dlatego robię wszystko, żeby tego nie tracić, ale często odbywa się to kosztem mojego czasu - ujawniła Agnieszka dla "Faktu". - Nie mam swojego życia, jest mi bardzo ciężko wygospodarować czas dla przyjaciół, dla siebie, bo każdą wolną chwilę poświęcam, żeby być w domu z dziećmi - podkreśliła kobieta. ZOBACZ TEŻ: Zaskakujące doniesienia! Agnieszka i Grzegorz Hyży wzięli sekretny ślub! Spójrzcie na suknię ślubną. Klasa