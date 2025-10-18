Figura szczerze o swoich dzieciach. Pady gorzkie słowa. "Teraz po prostu jestem sama"

18 października Katarzyna Figura była gościnią programu "Pytanie na śniadanie", gdzie pojawiła się wraz z dwiema młodymi aktorkami - Agnieszką Skrzypczak i Julią Banasiewicz. Choć rozmowa w studiu początkowo dotyczyła nowego spektaklu "Prezent" w Teatrze Komedia, w którym panie wspólnie występują, to szybko zeszła na tematy prywatne.

REKLAMA

Zobacz wideo Żulczyk spotkał na plaży matkę z dziećmi. "Ta pani zrobiła coś bardzo mądrego"

Katarzyna Figura o relacjach z dorosłymi dziećmi. Mówi o konieczności dawania im przestrzeni i samodzielności

W rozmowie z Robertem Stockingerem i Krystyną Sokołowską Katarzyna Figura otworzyła się na tematy dotyczące macierzyństwa i relacji z dorosłymi już dziećmi. - Życie osobiste to jest życie osobiste - zaznaczyła aktorka, gdy prowadzący zapytali, czy jako matka potrafi odnaleźć siebie w granej postaci. - Oczywiście bagaż doświadczeń, jaki przez całe moje już długie życie zebrałam, i fakt, że jestem mamą trójki dzieci, na pewno wpływa na moje aktorstwo. Ale to są dwa oddzielne światy, które często nieuchronnie się przenikają - dodała z uśmiechem. W pewnym momencie przypomniano, że córki gwiazdy studiują i mieszkają obecnie za granicą. - I teraz po prostu jestem sama. Mój syn żyje w Warszawie od zawsze, ale oczywiście żyje już własnym życiem - mówiła. - Przychodzi taki moment, kiedy następuje dojrzewanie i tę pępowinę po prostu trzeba odciąć. Wielu rodziców na to nie pozwala. To bardzo ważne - przyznała szczerze. Figura nie ukrywała również, że rozstanie z dziećmi nie było łatwe, ale widzi w nim konieczny etap - zarówno dla dzieci, jak i rodziców. - Nikt za nas pewnych rzeczy nie zrobi. Młodzi muszą sami pójść w życie, a rodzice muszą wiedzieć, kiedy przestać wspierać. Znaczy, wsparcie powinno zawsze być i te uczucia powinny być, ale każdy ma swoje życie (...). Tak naprawdę człowiek jest sam w swoim życiu - podkreśliła.

Katarzyna Figura ma dwie córki i syna. Czym się zajmują?

Katarzyna Figura jest mamą trójki dzieci i wspiera ich artystyczne pasje. Najstarszy syn Aleksander zajmuje się aktorstwem, a córki - Koko i Kaszmir - mieszkają obecnie za granicą, gdzie rozwijają swoje zainteresowania: Koko studiuje reżyserię i działa jako fotografka, a Kaszmir interesuje się muzyką. Aktorka podczas udzielanych wywiadów podkreśla, że stara się pozwolić dzieciom na samodzielność i realizowanie własnych marzeń, wspierając je w wyborach artystycznych i życiowych.