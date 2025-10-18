Na instagramowym profilu Aleksandra Barona pojawiło się nagranie, które błyskawicznie podbiło serca internautów. Muzyk wystąpił u boku swojego ojca - znanego saksofonisty jazzowego Piotra Barona. W krótkim filmie obaj pokazali, że muzyka to dla nich coś więcej niż zawód.

REKLAMA

Zobacz wideo Karwan była 10 lat temu oceniana przez Tomsona i Barona. Jak jest między nimi dziś?

Aleksander Baron pokazał nagranie z ojcem. Grają tak, jakby rozumieli się bez słów

Na wideo umieszczonym w mediach społecznościowych Baron zagrał na gitarze, a jego ojciec na saksofonie. Całość uzupełnia żartobliwy dialog między muzykami. Na początku wideo syn zwrócił się do ojca z pytaniem o nowy serial, który właśnie zaczęli razem oglądać. Piotr Baron szybko odpowiedział z dystansem, że brakowało mu porządnej historii. W dalszej części rozmowy pada refleksja o tym, co decyduje o jakości dobrej produkcji - ojciec wymienia porządną fabułę i porządną muzykę, a syn przytakuje z uśmiechem. Pod nagraniem znalazł się podpis. "Jaki ojciec, taki syn. Obaj lubimy dobrą fabułę i dobrą muzykę (...)" - możemy przeczytać. Krótki klip pokazał nie tylko poczucie humoru muzyków, ale i wyjątkową więź między nimi. Warto tutaj zaznaczyć, że Piotr Baron to jeden z najwybitniejszych polskich saksofonistów jazzowych i kompozytorów. Przez dekady występował na najważniejszych scenach jazzowych w Polsce i za granicą, współpracując z czołowymi artystami gatunku.

Aleksander Baron zagrał z ojcem. Fani zachwyceni rodzinnym duetem

Pod nagraniem Barona i jego ojca błyskawicznie pojawiła się fala komentarzy. Fani muzyka nie szczędzili komplementów, podkreślając muzyczny kunszt obu mężczyzn. Dominowały emotikony ognia, serc i oklasków, a komentarze pełne były słów uznania i zachwytu. Na podobną reakcję pod wpisem zdecydowała się także mama Sandy Kubickiej - Grace Kubicka. "Ale panowie pięknie wyglądają w tych garniakach i do tego świetnie grają" - napisała jedna z internautek. Inni zwracali uwagę na wyjątkową więź między muzykami. "Cudowna relacja muzyczno-ojcowska" - pisali. Większość reakcji była zgodna - wspólny występ Barona i jego ojca był świetnym pomysłem. Internauci chwalili pomysł, wykonanie i autentyczność.