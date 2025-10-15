Marta Nawrocka zasypana pytaniami. To zdradziła o Kasi

13 października, dzień przed Świętem Edukacji Narodowej, Marta Nawrocka wybrała się z wizytą do Pijarskiego Przedszkola w Warszawie. Jak widać na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych, pierwsza dama obejrzała niemal cały budynek włącznie z kuchnią, rozmawiała z pedagogami, a także spędziła czas z dziećmi uczęszczającymi do placówki. W pewnym momencie przedszkolaki dostały mikrofon i mogły zadawać Marcie Nawrockiej pytania. Jedno z nich dotyczyło jej córki, ośmioletniej Kasi.

Marta Nawrocka wyjawiła, w co lubi bawić się jej córka

Podczas sesji pytań Marta Nawrocka wyjawiła, że jej ulubionym zwierzęciem z Australii jest koala, a zapytana o preferowaną zabawę z dzieciństwa wyjawiła, że lubiła grać w gumę na podwórku. Jedna z dziewczynek zapytała z kolei pierwszą damę, w co najbardziej lubi bawić się dziś ze swoją córką. - Od trzech lat bawimy się cały czas w szkołę - odparła Marta Nawrocka.

Pierwsza dama nie ukrywała, że podczas spotkania w przedszkolu świetnie spędziła czas. "Czas spędzony z dziećmi z Pijarskiego Przedszkola w Warszawie był cudowny - tyle ciepła i pozytywnej energii w jednym miejscu!" - możemy przeczytać w poście na Instagramie.

