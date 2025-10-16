Natalia Klimas może pochwalić się sporą grupą fanów w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją 221 tys. osób, które z zainteresowaniem śledzą jej karierę, rodzinne życie oraz pasje. To właśnie tam aktorka postanowiła podzielić się swoim nietypowym hobby - haftowaniem.

Natalia Klimas zaskoczyła fanów. Tym się zajęła

Na jednej z ostatnich relacji na Instagramie Klimas pokazała dziecięcą bluzkę ozdobioną haftowanymi kwiatami. Przy okazji zdradziła, że to dla niej sposób na relaks. "Leżę i przynajmniej mam czas pohaftować bluzeczki dla dziewczynek. Zabrałam stertę do Grecji, ale nie było czasu zupełnie, wolałam być obecna z dziećmi. No ale dziś sobie pohaftuję" - napisała aktorka. Warto zaznaczyć, że Natalia wraz z biznesmenem Mikołajem Boberem wychowują dwie córki: Zuzannę, która urodziła się w 2019 roku, oraz Hannę, która przyszła na świat rok później.

Jakiś czas temu Klimas w rozmowie z "Vivą!" wyznała, że haftowanie traktuje jako formę medytacji. "To zajęcie, które uspokaja głowę i pozwala skupić się na detalu" - stwierdziła. W jej kolekcji znajduje się wiele haftowanych i szydełkowych kołnierzyków - część z nich kupiła na targach rzemiosła, inne dostała od przyjaciółek. To właśnie takie dodatki sprawiają, że nawet najprostszy strój nabiera unikalnego charakteru. "Najprostszy zestaw plus taki kołnierzyk - i od razu całość staje się osobista, inna niż wszystkie" - wyjaśniła. Jedną z prac aktorki zobaczycie w naszej galerii.

Natalia Klimas zamiłowanie do mody odziedziczyła po mamie

Moda to zdecydowanie rodzinna pasja Natalii Klimas. Okazuje się, że zainteresowanie stylem ma u niej charakter niemal dziedziczny - jej mama, Joanna Klimas, jest znaną projektantką i ikoną polskiego minimalizmu lat 90. Natalia, która bardzo ceni ubrania z historią, nie ukrywa, że najcenniejszym elementem jej garderoby jest biało-czarna suknia uszyta przez mamę specjalnie na pokaz mody Flesz Fashion Night. "W tej sukni czułam się jak Sarah Jessica Parker w kreacji Oscara de la Renty. To było coś magicznego" - stwierdziła aktorka.