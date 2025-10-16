Powrót na stronę główną
Natalia Klimas pokazała nietypowe hobby. Nie uwierzycie, czym się zajęła
Natalia Klimas coraz częściej dzieli się na Instagramie swoją prywatnością. Teraz aktorka postanowiła odkryć przed fanami nietypowe hobby. Będziecie zaskoczeni.
Natalia Klimas
Natalia Klimas może pochwalić się sporą grupą fanów w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją 221 tys. osób, które z zainteresowaniem śledzą jej karierę, rodzinne życie oraz pasje. To właśnie tam aktorka postanowiła podzielić się swoim nietypowym hobby - haftowaniem.

Natalia Klimas zaskoczyła fanów. Tym się zajęła 

Na jednej z ostatnich relacji na Instagramie Klimas pokazała dziecięcą bluzkę ozdobioną haftowanymi kwiatami. Przy okazji zdradziła, że to dla niej sposób na relaks. "Leżę i przynajmniej mam czas pohaftować bluzeczki dla dziewczynek. Zabrałam stertę do Grecji, ale nie było czasu zupełnie, wolałam być obecna z dziećmi. No ale dziś sobie pohaftuję" - napisała aktorka. Warto zaznaczyć, że Natalia wraz z biznesmenem Mikołajem Boberem wychowują dwie córki: Zuzannę, która urodziła się w 2019 roku, oraz Hannę, która przyszła na świat rok później. 

Jakiś czas temu Klimas w rozmowie z "Vivą!" wyznała, że haftowanie traktuje jako formę medytacji. "To zajęcie, które uspokaja głowę i pozwala skupić się na detalu" - stwierdziła. W jej kolekcji znajduje się wiele haftowanych i szydełkowych kołnierzyków - część z nich kupiła na targach rzemiosła, inne dostała od przyjaciółek. To właśnie takie dodatki sprawiają, że nawet najprostszy strój nabiera unikalnego charakteru. "Najprostszy zestaw plus taki kołnierzyk - i od razu całość staje się osobista, inna niż wszystkie" - wyjaśniła. Jedną z prac aktorki zobaczycie w naszej galerii.

Natalia Klimas zamiłowanie do mody odziedziczyła po mamie

Moda to zdecydowanie rodzinna pasja Natalii Klimas. Okazuje się, że zainteresowanie stylem ma u niej charakter niemal dziedziczny - jej mama, Joanna Klimas, jest znaną projektantką i ikoną polskiego minimalizmu lat 90. Natalia, która bardzo ceni ubrania z historią, nie ukrywa, że najcenniejszym elementem jej garderoby jest biało-czarna suknia uszyta przez mamę specjalnie na pokaz mody Flesz Fashion Night. "W tej sukni czułam się jak Sarah Jessica Parker w kreacji Oscara de la Renty. To było coś magicznego" - stwierdziła aktorka. 

