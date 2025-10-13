Eminem zdobył popularność wraz z końcem XX wieku. Od tego czasu raper zdobył piętnaście nagród Grammy. Na swoim koncie ma również Oscara. Prywatnie doczekał się trójki dzieci - biologicznej córki Hailie oraz adoptowanych córek Alainy i Whitney. Miał również po opieką przyrodniego brata Nathana. W marcu tego roku raper został dziadkiem, gdy Hailie urodziła syna. Już niedługo rodzina Eminema się powiększy o kolejnego wnuka. Alaina ogłosiła, że jest w ciąży.

Córka Eminema ogłosiła, że spodziewa się dziecka

Eminem był dwukrotnie mężem Kimberley Scott, choć ostatecznie para dwukrotnie się rozwiodła. Raper postanowił adoptować córkę siostry Kimberley - Alainę "Lainey" Scott. Muzyk wspominał o niej w utworach "Mockingbird", "Airplanes, Part II" czy "Going Through Changes". Córka Eminema ogłosiła, że spodziewa się dziecka z Mattem Moellerem, którego poślubiła w 2023 roku. "Najlepsze ze mnie plus z ciebie" - napisała na Instagramie. "Od miesięcy noszę w sobie maleńkie bicie serca, takie, które już zmieniło mnie na każdy możliwy sposób. Nie da się opisać uczucia, jakie towarzyszy świadomości, że w tobie rośnie małe życie, które śni i rozwija się, podczas gdy ty zajmujesz się codziennymi sprawami, szepcząc modlitwy i nadzieje, że tylko ono może usłyszeć. Nigdy nie czułam się bardziej wdzięczna za ten dar i powiększenie naszej rodziny, o czym marzyliśmy od tak dawna. Dziękuję ci, Boże, za to błogosławieństwo" - czytamy w poście. "Kochany M., nie możemy się doczekać, aż cię poznamy, maluszku" - dodała na koniec.

Eminem został dziadkiem w tym roku. Jego wnuk otrzymał wyjątkowe imię

14 marca na świat przyszedł pierwszy syn Hailie Jade Scott i jej męża, Evana McClintocka. Tym samym znany raper został dziadkiem. Młoda mama nie kryła poruszenia, publikując pierwsze zdjęcia malucha i podkreślając, jak wyjątkowy jest to moment w jej życiu. Okazuje się, że syn Hailie i Evana nazywa się Elliot Marshall McClintock. Wybór jego drugiego imienia nie jest przypadkowy i ma szczególne znaczenie, ponieważ nawiązuje do prawdziwych personaliów Eminama, który naprawdę nazywa się Marshall Bruce Mathers III.