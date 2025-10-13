Ryszard Ostałowski spełniał się jako aktor, którego mogliśmy podziwiać w produkcjach takich jak "Trzy starty", "Potop", "Trędowata", "Polskie drogi" oraz "Zmiennicy". Gwiazdor mógł jeszcze zrealizować o wiele więcej projektów, ale na drodze do większej kariery stanął problem z alkoholem. Uzależnienie osłabiło także więź ze znaną dziś córką aktora.

Ryszard Ostałowski doczekał się córki. To gwiazda "M jak miłość"

Aktor zmarł 2 listopada 1998 roku. Wiemy, że talent po nim odziedziczyła jego córka Dominika Ostałowska, czyli słynna Marta Mostowiak z "M jak miłość". Znamy ją także z "Przyjaciółek", "Warszawy" oraz nowego filmu "Chopin, Chopin!". Ostałowska wyznała, że nałóg ojca był dla niej bardzo odczuwalny. "Ojciec był alkoholikiem. To nas rozdzieliło. Kiedy próbowałam się do niego zbliżyć, los nie dał nam szansy na przyjaźń" - mówiła "Rewii". "Ojciec był bardzo dobrym i uroczym człowiekiem, lecz jego wrażliwość okazała się większa niż umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu. Przed problemami uciekał w alkohol. Mama postąpiła słusznie, podejmując decyzję o rozstaniu. Dzięki temu nasze życie było spokojniejsze" - przekazała z kolei "Tinie". Wspomniała o mamie Irenie Ostałowskiej, która z zawodu i zamiłowania spełnia się jako dziennikarka. Co ciekawe, jej relacja z aktorką również nie należała do najłatwiejszych.

Dominika Ostałowska nie bała się mówić o relacjach z rodzicami. Wspomniała o manipulacji

Aktorka chce być szczera z fanami i dlatego nie ukrywała, jakie miała więzi z rodzicami. Ostałowska przyznała, że dawniej jej mama za bardzo próbowała ingerować w jej życie. - Pojawiała się ingerencja, czasem manipulacja, próby odciągnięcia mnie od mojego życia rodzinnego, takie dosyć brutalne bym powiedziała - mówiła w Świecie Gwiazd. - To się przerodziło w takie manipulacje chorobą, której nie było, jakimiś próbami samobójczymi, które były też rodzajem manipulacji emocjonalnej. To jest trudne, a jednocześnie trzeba jakoś się porozumieć (...) Już się nie dało porozmawiać. (...) Pewien rodzaj ściany jest nie do przekroczenia niestety. W pewnym momencie należy dać spokój, bo to niczego nie da - wyznała.