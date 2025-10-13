Maja Bohosiewicz jest jedną z uczestniczek 17. edycji "Tańca z gwiazdami". W piątym odcinku show gwiazd miały za zadanie zatańczyć na parkiecie wraz ze swoimi najbliższymi. Bohosiewicz zaprosiła do występu swoją córkę Leonię. Choć większość internautów nie kryła zachwytu nad ich tańcem, pośród komentarzy znalazły się też słowa krytyki. Celebrytka postanowiła na nie zareagować.

Maja Bohosiewicz odpowiada internautom. Tak ocenili jej występ z córką

Albert Kosiński, Maja Bohosiewicz i Leonia zatańczyli Broadway Jazz. Celebrytka nie kryła wzruszenia, że udało jej się wystąpić z pociechą i to na oczach milionów widzów. "To nie ja płaczę, to ty płaczesz" - pisała później na Instagramie. Pod nagraniem z tańcem trio zaroiło się od komentarzy. "O rety! Leonia skóra zdjęta z Mai. Cudny występ", "Mała jest niesamowita! Taka mini Maja", "Jaki piękny występ! Brawo", "Taniec pełen miłości i szczęścia" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów. Kilku internautów postanowiła jednak podzielić się także słowami krytyki. "Mała akrobatka. Podziwiam! Ale tańca tu nie było, a chyba o to tu chodzi" - napisała jedna z użytkowniczek, której prędko odpisała Bohosiewicz. "Oooo… no to weźmiemy sobie do serca i bierzemy się za robotę" - odpowiedziała Maja.

Celebrytka zabrała głos również pod innym komentarzem. "Przecież ona dwa razy podniosła ręce i zrobiła pozę na koniec, nawet ani jednego kroku tanecznego. Ja rozumiem, że to dziecko, ale można było wybrać, kogo się chciało, więc nie powinno być tu taryfy ulgowej" - przekazał inny internauta. Bohosiewicz skwitowała ten wpis krótkim - "Ups..." oraz śmiejącą się emoji.

Maja Bohosiewicz wyjawia prawdę o udziale w "Tańcu z gwiazdami". Tak program zmienił jej życie

Bohosiewicz nie kryje przy tym, że udział w tanecznym show zmienił jej codzienne życie. W szczerym poście na Instagramie opisała, jak teraz wyglądają jej dni. "Śpię po parę godzin, opaskę sportową już dawno ściągnęłam, bo statystyki by mnie przeraziły, nie robię nic w Le Collet, bo nie mam kiedy, porzuciłam całą budowę domu, a leżąc w łóżku o 23, czuję, że to luksus" - opisała celebrytka. Podkreśliła, że nie spodziewała się, iż program będzie wiązał się z tyloma wyrzeczeniami. "Chyba nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, ile czasu i zaangażowania ten projekt pochłania, ale mam nadzieję, że na koniec powiem sobie, że było warto" - dodała Maja. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Bohosiewicz nie wytrzymała. Zdradza prawdę o 'Tańcu z gwiazdami'. Zaskakujące szczegóły".