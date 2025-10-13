Bruce Willis od kilku lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2023 roku u aktora zdiagnozowano demencję czołowo-skroniową, która stopniowo odbiera mu sprawność poznawczą i wpływa na jego zachowanie oraz mowę. Dla jego rodziny, a szczególnie dla żony, Emmy Heming, i córek, 13-letniej Mabel oraz 11-letniej Evelyn, to niezwykle trudny czas.

Córki Bruce'a Willisa dorastają w miłości i zrozumieniu. Ich mama nie ukrywa, że bywa trudno

W niedawnej rozmowie z "Vogue" Emma otwarcie przyznała, że córki Willisa bardzo tęsknią za ojcem i przeżywają jego chorobę tak, jakby straciły bliską osobę. - Myślę, że mimo wszystko radzą sobie dobrze, ale jest ciężko. Są w żałobie. Bardzo tęsknią za swoim tatą. Przegapił kluczowe momenty, to dla nich trudne. Ale dzieciaki są silne. Kiedyś nie cierpiałam tego słuchać, bo ludzie nie rozumieli, przez co przechodzimy. Nie wiem, czy córki kiedyś dojdą do siebie, ale się starają - tak jak ja - stwierdziła Heming. Żona aktora nie ukrywa, że od samego początku starała się być z córkami szczera. W programie dokumentalnym "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey" opowiedziała, że nie chciała ukrywać prawdy o stanie zdrowia ich ojca. - Odkryłam, że kiedy mówisz dzieciom, co się dzieje, musisz poczekać na ich pytania. A one w ogóle nie miały pytań. Myślę, że odetchnęły z ulgą… Tak, teraz to rozumiemy, teraz wiemy, co się naprawdę dzieje - wyznała.

Emmy Heming wyjawiła, jak rozwijała się choroba Bruce'a Willisa. Zaczęło się niepozornie

Warto zaznaczyć, że choroba Bruce’a Willisa, oprócz demencji czołowo-skroniowej, obejmuje również postępującą afazję, która utrudnia mu komunikację i poruszanie się. W rozmowie z Katie Couric Emma opisała, że pierwsze objawy pojawiły się w mowie aktora. - To było bardzo mylące, ponieważ Bruce jest osobą, która zawsze dużo mówiła. Nigdy nie przypuszczałam, że to może być objaw demencji - wspominała. Natomiast neurolog Bruce Miller z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco wyjaśnił, że choroba, na którą cierpi Willis, może prowadzić do zmian w osobowości i zachowaniu. Emma potwierdziła, że z czasem zaczęła zauważać, iż jej mąż staje się innym człowiekiem. - To było jak szara strefa, w której trudno było określić, co się dzieje - stwierdziła.