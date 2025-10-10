Mikołaj Roznerski jest tatą 14-letniego Antoniego, który przyszedł na świat za czasów związku aktora z Martą Juras. Choć para rozstała się, gdy chłopiec był jeszcze mały, gwiazdor zachowuje przyjacielskie stosunki z byłą partnerką i stara się być jak najbardziej obecnym ojcem w życiu syna. W niedawnym wywiadzie dla Plejady Roznerski wyznał, jak wyglądają jego relacje z Antonim i co m.in. lubią wspólnie robić.

Zobacz wideo Roznerski ma nastoletniego syna. To on ocenia jego występy!

Mikołaj Roznerski o spędzaniu czasu z synem. Zaskakujące, co lubią robić razem

Roznerski pojawił się w jednym z odcinków nowej edycji "MasterChefa", gdzie za kulisami udzielił kilku wywiadów. Jak wyznał, sam również lubi spędzać czas w kuchni. - Bardzo lubię gotować, gotuję razem z moimi bliskimi. To jest taki nasz ceremoniał - skomentował aktor. Okazało się, że robi to często także z synem Antonim. - Lubię spędzać czas z moim synem, gotując. (...) Zresztą mam brata kucharza, więc nie mogę go nigdy zawieść. Bardzo często lubimy robić polędwicę wołową, czyli stek, taki kąpany w maśle z rozmarynem i z batatami i taką sałatkę z pomidorów, cebuli i jogurtem - opisał w rozmowie Roznerski.

Co ciekawe, gwiazdor ujawnił nawet, jaka kuchnia świata jest jego ulubioną. - Chyba taka, którą lubię jeść, to fusion, śródziemnomorska. Odnajduję się w gotowaniu kuchni polskiej, trochę hiszpańskiej - opowiedział na koniec Mikołaj.

Tak o założeniu rodziny mówił przed laty Mikołaj Roznerski. "Byłem za młody i za głupi"

O rozstaniu z Juras oraz narodzinach syna, Roznerski opowiadał w wywiadzie dla "Twojego Stylu" w 2024 roku. Aktor wyznał wtedy, że żałuje swoich decyzji sprzed lat. - Mam do siebie ogromny żal, że nie potrafiłem utrzymać rodziny. Byłem za młody i za głupi - skomentował gwiazdor. Z tego też powodu aktualnie ponad wszystko dba o relacje z Antonim. - Dziś robię wszystko, by syn tego nie odczuł, nie jestem ojcem weekendowym - dodał Roznerski. Choć z Juras rozstali się w niezbyt przyjaznych stosunkach, po latach udało im się na nowo zaprzyjaźnić. Gdy w 2016 roku aktorka ujawniła, że spodziewa się drugiego dziecka z nowym partnerem, Roznerski jej gratulował.