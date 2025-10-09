Niedawno w Londynie odbyła się uroczysta premiera nowego dokumentu Netfliksa poświęconego Victorii Beckham. Na czerwonym dywanie pojawiły się przyjaciółki gwiazdy z zespołu Spice Girls: Emma Bunton, Geri Halliwell oraz Melanie Chisholm. Jedynie Melanie Brown nie pojawiła się na wydarzeniu. Oficjalnie ze względu na zawodowe zobowiązania. Prawdziwe poruszenie wywołało jednak to, że Bunton zawitała na ściance w towarzystwie dorosłego już syna.

Zobacz wideo Victoria Beckham i Nicola Peltz szaleją na plaży

Emma Bunton pokazała dorosłego syna na premierze Netfliksa. Fani przecierają oczy z niedowierzania

Emma i jej syn, 18-letni syn Beau Lee Jones, zrobili prawdziwą furorę na czerwonym dywanie. Oboje postawili na eleganckie, dopasowane garnitury w odcieniach szarości, które idealnie ze sobą współgrały. Chłopak, wyraźnie wyższy od swojej mamy, prezentował się niezwykle dojrzale, a ich wspólne zdjęcia szybko obiegły media społecznościowe. To rzadki widok, ponieważ Beau na co dzień stroni od blasku fleszy i rzadko towarzyszy mamie podczas oficjalnych wydarzeń. Fani w pozostawionych w sieci komentarzach nie mogą uwierzyć, jak bardzo wyrósł syn Baby Spice oraz jak niewiele zmieniła się sama gwiazda na przestrzeni lat. Patrząc na nią, aż trudno uwierzyć, że ma 49 lat. "Twój syn jest wspaniałym młodym mężczyzną! Wyglądasz uroczo, Emma", "Przystojny młody mężczyzna, a Emma wygląda bajecznie", "Ona nigdy się nie starzeje", "Emma wygląda tak samo, jak wtedy, gdy wydali jej pierwszy album", "Piękna mama i przystojny syn" - pisali rozentuzjazmowani fani. Zdjęcia gwiazdy Spice Girls z synem znajdziecie w naszej galerii.

Victoria Beckham doczekała się dokumentu o sobie. Ze sceny podziękowała Spice Girls

Nowy miniserial dokumentalny "Victoria Beckham" jest osobistym spojrzeniem na życie Posh Spice. W produkcji, która pojawiła się na Netflixie 9 października, możemy zobaczyć nie tylko kulisy jej pracy i sukcesów. Nie zabrakło rodzinnych wspomnień, relacji z Davidem Beckhamem i dziećmi oraz archiwalnych nagrań z czasów Spice Girls. Jak podaje "The Sun", podczas premiery Victoria nie kryła wzruszenia i podziękowała wszystkim, którzy wspierali ją przez lata. Wspomniała ze sceny również swoje koleżanki z zespołu. - Geri, Emma, Melanie i Melanie - kocham was i dziękuję z całego serca - wyznała Beckham.