Rzadki widok. Niemen pokazała wzruszające zdjęcie z córką. Uwagę przykuwa podpis

Natalia Niemen należy do grona gwiazd, które dbają o prywatność swojej rodziny. Choć chętnie udziela się w mediach społecznościowych, większość jej wpisów dotyczy spraw zawodowych oraz życiowych refleksji. Od czasu do czasu zdarzy się jednak, że Niemen zrobi wyjątek i podzieli się zdjęciem m.in.. ze swoją córką Danusią. Stało się tak również 8 października.

Natalia Niemen udostępniła poruszające zdjęcie z córką. "Nikt nas nigdy nie rozdzieli"

Przypomnijmy, że Niemen jest mamą trójki dzieci, dwóch dorosłych już synów i córki Danusi. Dziewczynka zmaga się z poważną chorobą genetyczną - zespołem Noonan. Niemen otwarcie mówi o problemach zdrowotnych swojej pociechy. W najnowszym poście na Instagramie opublikowała zdjęcia, na którym widzimy właśnie wtuloną w Niemen Danusię. Pod fotografią kobieta zamieściła też chwytający za serce poetycki podpis. "Córeńko, w czekoladowe sny wskoczymy, nikt nas nigdy nie rozdzieli, gdyż my, jak to jedno. Dałaś mi poznać życia sedno, malutka, moja kochana. Dziś troszkę płaczę, bo się cieszę i się smucę, bo rozlała się moja siła, gdym w twych ramionkach" - napisała Niemen, poświęcając również córce dalszą część poematu.

Natalia Niemen odniosła się do tematu choroby córki. Taką rolę ośmiolatka odgrywa w jej życiu

O relacji z Danusią oraz podejściu do macierzyństwa Niemen wspomniała także w innym instagramowym poście. "Czy może być coś wspanialszego, niż macierzyństwo? Moja córeczka Danutka to plasterek nasz. I iskiereczka. Dzieciaczek z tzw. wadą genetyczną, ale niszczący dużo gorsze wady tego świata swoim autentyzmem, prawdą, szczerością, dziecięcą radością. I w jej wypadku mocnym, skorpionowym charakterkiem" - przekazała wtedy, również publikując zdjęcie, na którym przytulała córkę. Niemen podkreśliła też, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa dziewczynka. "W bojach i razach od życia, dzieci są radością i podparciem dla dorosłych, nawet o tym nie wiedząc. Dobranoc wam wszystkim, ludzie dobrej woli" - dopisała piosenkarka.