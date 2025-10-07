Żona Marcina Gortata pręży ciążowy brzuch na siłowni. "Fitness w duecie"

Marcin Gortat to jeden z najbardziej rozpoznawanych polskich sportowców, a także żywa legenda polskiej koszykówki. Pod koniec sierpnia opublikował w mediach społecznościowych dwa zdjęcia z ukochaną żoną Żanetą oraz wzruszający wpis, w którym poinformował, że niedługo zostanie tatą. "Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Z radością mogę powiedzieć... Wkrótce zostaniemy rodzicami" - przekazał w poście. Gortat w 2020 roku oficjalnie zakończył sportową karierę, więc będzie mógł w pełni oddać się rodzinie i wychowywaniu syna. Co słychać u pary? Żona sportowca właśnie opublikowała nowe zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat o najgłupszej plotce na swój temat: Ponoć zrobiłem coś takiego Alicji Bachledzie-Curuś

Żona Marcina Gortata pokazała ciążowe krągłości. "Mój maleńki partner treningowy"

Żaneta Gortat z zawodu jest politolożką i pedagożką, ale na co dzień pracuje jako uznana ekspertka w dziedzinie kosmetologii estetycznej. Ukochana Marcina Gortata ma także córkę z poprzedniego związku, Melissę, która ma kilkanaście lat. Zarówno koszykarz, jak i jego ukochana dzielą ze sobą sportową pasję i są bardzo aktywni. Żaneta Gortat pokazała, że nawet w ciąży nie opuszcza treningu na siłowni. Właśnie opublikowała na InstaStories zdjęcie z sali treningowej. Na ujęciu ma na sobie krótką bluzę odsłaniającą brzuch i przy okazji pokazała ciążowe krągłości. "Fitness w duecie - ja i mój maleńki partner treningowy" - czytamy w opisie. Widać, że poród zbliża się wielkimi krokami.

Zobacz zdjęcia w naszej galerii!Otwórz galerię

Żona Marcina Gortata jest od niego starsza. Wyjawił to w urodzinowym wpisie

Marcin Gortat poznał swoją ukochaną w 2019 roku. Dwa lata później para zdecydowała się na ślub. Żaneta Gortat pochodzi z Katowic i jest starsza od swojego partnera. Sportowiec wyjawił to we wpisie urodzinowym, który opublikował w 2023 roku, kiedy skończył 39 lat. "40, ale myśli jak 30, a wygląda jak wczesna 20. Ja następny (czyli za rok). Wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu Żaneto. Jestem wielkim szczęściarzem" - zwrócił się do ukochanej. W sekcji komentarzy odezwała się jego partnerka. "O nie, teraz się wydało" - podkreśliła rozbawiona.