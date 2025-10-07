Klaudia El Dursi, znana z m.in. prowadzenia programu "Hotel Paradise", po raz pierwszy podzieliła się wyjątkowym nagraniem, na którym widać twarz jej najmłodszej pociechy - córki Carmen. Do tej pory gwiazda TVN pokazywała jedynie ujęcia, na których dziewczynka była widoczna z profilu lub z tyłu. Tym razem zrobiła wyjątek.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o narodzinach córki. Jej syn chce wyjechać z Polski

Klaudia El Dursi po raz pierwszy pokazała twarz córki. Tak wygląda Carmen

Klaudia El Dursi od zawsze marzyła o córce. "Są pewne sytuacje w życiu, których nie da się opisać. Takie, dla których nie ma odpowiednich słów - tak wzniosłych, pełnych miłości i wdzięczności. To właśnie jedna z takich sytuacji, jak marzenie nastoletniej Klaudii, która pragnęła, aby w przyszłości mieć córeczkę, staje się rzeczywistością" - napisała w poście na Instagramie tuż po narodzinach Carmen. Niedawno na InstaStories Klaudii El Dursi pojawiło się urocze nagranie, które od razu przyciągnęło uwagę fanów. Tym razem gwiazda pokazała fragment twarzy swojej córeczki, a największe wrażenie zrobiły bujne włosy małej Carmen. Klaudia nie kryła zachwytu nad fryzurą dziewczynki - jej loczki wyraźnie skradły całe show. "Czyżby te mokre kędziorki zwiastowały loczki?" - napisała dumna mama.

Klaudia El Dursi o realiach macierzyństwa. Nie ma lekko

Klaudia El Dursi z chęcią publikuje zdjęcia z życia prywatnego. Gwiazda często dzieli się codziennością w mediach społecznościowych. Nie próbuje jednak "cukierkować" rzeczywistości i mówi o wielu problemach, jakie ją spotykają. Tym razem kłopotem była nieprzespana noc, o czym napisała na InstaStories na Instagramie. "Dzisiejsza noc nie należała do udanych. Mała obkichała się po pachy, później zasikała łóżko i na końcu stwierdziła, że jest wyspana i bez sensu iść dalej spać" - napisała El Dursi, wrzucając fotografię bez makijażu w dresie. "Zyskałam teraz cenny czas, żeby wyskoczyć na zakupy w poszukiwaniu śniadaniowych smaków" - skwitowała mama Carmen. ZOBACZ TEŻ: Szczere wyznanie El Dursi o trudach macierzyństwa. "Mała obkichała się po pachy, zasikała łóżko"