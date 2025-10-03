Gessler zobaczyła zdjęcie córki i przeżyła szok. "Mało nie zemdlałam"

Magda Gessler czasami dzieli się w mediach społecznościowych refleksjami dotyczącymi swoich najbliższych i nie ukrywa, że córka Lara Gessler oraz wnuki zajmują w jej życiu miejsce absolutnie wyjątkowe. Gwiazda TVN zaskoczyła swoim niedawnym wpisem, w którym zdecydowała się podzielenie z internautami niecodzienną refleksją.

Magda Gessler zachwyca się podobieństwem Lary Gessler do swojej mamy. Internauci nie są jednak zgodni

Ostatnio restauratorka opublikowała na Instagramie emocjonalny wpis, w którym podzieliła się obserwacjami dotyczącymi swojej jedynej córki, Lary. Zestawiła jej zdjęcie z archiwalną fotografią mamy Olgi i zaskoczona przyznała, że dopiero teraz dostrzegła niezwykłe między nimi podobieństwo. "Mało nie zemdlałam… Po raz pierwszy zobaczyłam tak ogromne podobieństwo mojej córki do mojej ukochanej mamy… Siła kobiet… Geny są niesamowite" - napisała wyraźnie poruszona Gessler. Wpis wywołał wiele emocji wśród obserwatorów gwiazdy TVN. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, jednak nie wszyscy zgodzili się z opinią Gessler. Część fanów uznała, że Lara bardziej od babci przypomina swojego ojca Piotra Gesslera. "To pani jest bardziej podobna do mamy, Lara to cały tata", "Nie widzę podobieństwa. Myślałam, że to zdjęcie pani". "Pani Magdo, uwielbiam panią, ale w tym wypadku muszę się nie zgodzić. Córka to odbitka swojego taty" - czytamy w sieci.

Lara Gessler była bardzo blisko związana z ojcem. We wzruszających słowach pożegnała Piotra Gesslera w mediach społecznościowych

Dyskusja wokół zdjęć przypomniała także, jak ważną postacią w życiu Lary był jej ojciec. Piotr Gessler, znany warszawski restaurator, zmarł w 2021 roku. Córka Magdy Gessler niejednokrotnie podkreślała, że była z nim bardzo związana. "Odszedł mój ojczym, tata, cudowny facet! To dla mnie olbrzymia strata. W najważniejszym okresie życia zastępował mojego ojca, przy jego boku mieliśmy wspaniałe dzieciństwo z Larą. Wrażliwy, empatyczny i troskliwy człowiek, genialny cukiernik i restaurator. Wielbiciel kotów, Hiszpanii i Jamesa Bonda" - napisała również brat Lary - Tadeusz Mu?ller w mediach społecznościowych.