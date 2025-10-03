Monika Richardson pokazała córkę. Zofia wygląda jak kopia matki

Monika Richardson jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Od października 2024 roku prowadzi program śniadaniowy w Silver TV. Wcześniej przez lata była związana z Telewizją Polską. Monika Richardson jest także bardzo aktywna w social mediach, gdzie chętnie publikuje prywatne kadry. Tym razem postanowiła pokazać zdjęcia swojej córki Zofii. Zrobiła to z okazji jej urodzin.

Monika Richardson świętuje urodziny córki. Pokazała jej zdjęcia i ujawniła, jaka jest Zofia

Nie jest tajemnicą, że Monika Richardson miała burzliwe życie uczuciowe. Ma za sobą trzy małżeństwa. Jej drugim mężem był Jamie Malcolm, z którym ma dwoje dzieci - syna Tomasza Davida i córkę Zofię. W piątek, 3 października, Zofia kończy 21 lat. Z tej okazji Monika Richardson pokazała jej zdjęcia na Instagramie i napisała kilka słów. "Córka Zofia. Osoba empatyczna i sympatyczna. Mądra i pełna wdzięku. Artystycznie utalentowana i z wielkim poczuciem humoru. No i piękna też. 21 lat dzisiaj. Serce przepełnia mi miłość i wdzięczność za nią" - napisała dziennikarka. Fani Moniki Richardson nie kryli zachwytu. W komentarzach składali życzenia Zofii, jak i obsypali ją komplementami. "Sto lat. Piękna, cudowna, nieskończona", "Piękna, a uroda angielska", "Piękna! W pierwszej chwili myślałam, że to Sabrina Carpenter", "Cudowna! Przemiła, wspaniała dziewczyna!", "Przepiękna, utalentowana i mądra" - pisali zachwyceni fani.

